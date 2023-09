Οικονομία

Εργατικό ατύχημα στον Πειραιά: Συλλήψεις για την πτώση ναυτικών στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις μετά την πτώση δύο ναυτικών στη θάλασσα. Η κατάσταση της υγείας τους.

-

Τη σύλληψη του πλοίαρχου, του ύπαρχου και του λοστρόμου του ταχύπλοου καταμαράν speed runner jet μετά την πτώση δύο ναυτικών στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά ενώ εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού, διέταξε η Εισαγγελία Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο ναυτικοί, 55 και 34 ετών, υποβάλλονται σε γενικές εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού με τους δύο ναυτικούς που έπεσαν στη θάλασσα και τη λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας ζητούν, με κοινή ανακοίνωσή τους, τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Μαγείρων.

Τα σωματεία αναφέρουν ότι οι δύο ναυτεργάτες πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού με μάνικα νερού στην αριστερή πλευρά του πλοίου, στον χώρο που βρίσκονται οι σωσίβιοι λέμβοι (βαρελάκια), χωρίς κανένα μέτρο προστασίας (ζώνες ασφαλείας, σκαλωσιές, κράνη κ.ά.).

Τη διερεύνηση του συμβάντος ζητεί και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, «οι εργασίες γίνονταν στον εξωτερικό χώρο του πλοίου που απαγορεύεται χωρίς να τους έχουν παρασχεθεί τα μέσα ασφαλείας και προστασίας». «Η οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας που απαγορεύεται από τη νομοθεσία και η μη εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για τους Ναυτεργάτες και οι ευθύνες εταιριών - ΥΕΝ - Λιμενικών Αρχών είναι τεράστιες», σημειώνει, στην ανακοίνωσή της, η ΠΕΝΕΝ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Τροχαίο στην Πάτρα: Πέθανε και η οδηγός - Θρήνος για παππού και 3χρονο εγγονό

Νέες ταυτότητες: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις