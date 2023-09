Κοινωνία

Πειραιάς - Εργατικό ατύχημα: Εκτός κινδύνου οι δύο ναυτικοί

Τι συνέβη στο νοσοκομείο μετά την άμεση διακομιδή τους και ποια η συνέχεια στη σχηματισθείσα δικογραφία.

Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος του ταχύπλοου καταμαράν speed runner jet τα οποία, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού στο λιμάνι του Πειραιά τη Δευτέρα το πρωί, έπεσαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το πλοίο στη θάλασσα στο πλαίσιο εργατικού ατυχήματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα οι δύο ναυτικοί, ένας 55χρονος και ένας 34χρονος, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Όπως ανακοινώθηκε, ο 34χρονος θα λάβει εξιτήριο τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ ο 55χρονος θα παραμείνει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους για ένα 24ωρο. Σημειώνεται ότι για το συμβάν στο πλαίσιο του αυτοφώρου η εισαγγελία ζήτηση τη σύλληψη του πλοιάρχου, του ύπαρχου και του λοστρόμου του ταχύπλοου καταμαράν.

