Φίλης: Ο Κασσελάκης έχει ύφος Τραμπ - Ο Τσίπρας φταίει για τις ήττες του ΣΥΡΙΖΑ

Ολομέτωπη επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη εξαπέλυσε μέσω του ΑΝΤ1 ο Νίκος Φίλης, που έριξε ευθύνες στον Τσίπρα για τον “αρχηγικό ΣΥΡΙΖΑ και προανήγγειλε.

Μύδρους προς πολλές κατευθύνσεις εξαπέλυσε ο Νίκος Φίλης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στρέφοντας τα πυρά του τόσο προς τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν είναι φαινόμενο ενός μήνα ο Στέφανος Κασσελάκης. Είναι το φαινόμενο της μεταπολιτικής, το θέαμα και όχι η ουσία, κάτι σαν Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία ή ακόμη χειρότερα είδα τον λόγο, την εκφορά του λόγου του κ. Κασσελάκη και έχει ύφος Τραμπ, όχι ουσία, αλλά ύφος ίδιο με το Τραμπ, ότι “δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι, είμαστε “εγώ και ο λαός”»., είπε για τον Στέφανο Κασσελάκη.

Συμπλήρωσε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης «είπε ότι θέλει να φτιάξει την δημοκρατική παράταξη. Το λένε όλοι αυτό. Ξεχνάει να μιλήσει για την Αριστερά και όταν το κάνει, το κάνει με το ζόρι. Αν από ένα κόμμα μιας ευρύχωρης Αριστεράς όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πάμε σε μια δημοκρατική παράταξη χωρίς όρια, αυτή είναι κακή πορεία για το κόμμα».

«Είμαστε σε ένα κόμμα που την Κυριακή αυτήν, ηττήθηκε. Ποτέ δεν μιλήσαμε για τις πρώτες δύο ήττες στις εκλογές και γιατί χάσαμε, Αλλά, η τρίτη ήττα είναι πιο επώδυνη, διότι ηττηθήκαμε από ανθρώπους, ένα μεγάλο μέρος των οποίων δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ηττήθηκε για τρίτη φορά, γιατί απεμπολεί την ιστορία του και την δύναμη του», προσέθεσε.

Λάβρος κατά του Στέφανου Κασσελάκη είπε ακόμη «πήγαν 150.000 άνθρωποι να ψηφίσουν; Και; Αυτό δίνει νικηφόρα πορεία; Ο Παπανδρέου πήρε 1 εκατομμύριο ψήφους και μετά έχασε. Ο Αλέξης Τσίπρας το ίδιο, ψηφίστηκε από τα μέλη και μετά χάσαμε δύο φορές. Να σπάσει η αντίληψη ότι υπάρχει σωτήρας. Πουθενά δεν υπάρχει σωτήρας. Έγινε και με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κοντά στον Τσίπρα, υπήρχε η αντίληψη ότι φθάνουμε σε «Μεσσιανισμό».

Ακολούθως, ο Νίκος Φίλης «πυροβόλησε» τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως «το ότι δεν παρενέβη ο Τσίπρας να διαψεύσει τα ψέματα και τις συκοφαντίες περί υπονόμευσης του, με προβληματίζει».

«Είμαι ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, με βρήκε ο κ. Κασσελάκης που ήρθε πριν από έναν μήνα που ήρθε, σκοπεύω να δώσω την μάχη στο Συνέδριο του κόμματος. Πρέπει να γίνει το Νοέμβριο, όπως το έχουμε πει. Έγιναν επικίνδυνα βήματα: χωρίς να ενημερωθούν τα όργανα του κόμματος, μάθαμε από την τηλεόραση ότι άλλαξε ο Γραμματέας της ΚΟ και ο Εκπρόσωπος Τύπου», είπε ακόμη ο Νίκος Φίλης

Για τον Αλέξη Τσίπρα, αφού είπε ότι φταίει διότι μετέτρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αρχηγικό κόμμα, τόνισε πως «ευθυνόμαστε όλοι για την ήττα, ο καθένας στο μέτρο του. Καθοριστική ήταν η συμβολή Τσίπρα στην πτώση του κόμματος, όπως και στην άνοδο του, δεν παραγνωρίζω τίποτα. Υπήρξε επιλογή διάλυσης της ταυτότητας του κόμματος από τον Τσίπρα, επιλογή του Τσίπρα ήταν να υπάρξει αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης από την κοινωνία».

Από το στόχαστρο του δεν ξέφυγε ο Ευάγγελος Αποστολάκης για τον οποίο είπε «εδώ δεν είναι στρατός να βγάζει ημερήσιες διαταγές, εδώ υπάρχει κόμμα και καταστατικό και πρέπει να γίνει συνέδριο και διαδικασίες. Βεβαίως και να κάνει αλλαγές, αλλά να περάσουν από όργανα»

«Αν τον Νοέμβριο, υπάρξει επικύρωση της θανατικής ποινής για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας θα επιλέξει τι θα κάνει. Εγώ θα δω τι θα κάνω, εγώ δεν είμαι δεδομένος σε ένα κόμμα που δεν είναι της Αριστεράς», ξεκαθάρισε ο Νίκος Φίλης.

Σε ερώτημα εάν κληθεί από τον κ. Κασσελάκη να αναλάβει κάποια θέση στο κόμμα, ο κ. Φίλης απάντησε «εκλεγμένο μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί μένω. Από συνέδριο βγήκα και σε συνέδριο θα παραδώσω και από εκεί θα κριθώ. Ποιος θα πάρει απόφαση να μην γίνει το Συνέδριο; Μόνο αν η Κεντρική Επιτροπή πάρει άλλη απόφαση»

