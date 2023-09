Υγεία - Περιβάλλον

Λαμία: Πολλαπλά τραύματα φέρει ο μαθητής που έπεσε από ύψος 5 μέτρων όταν υποχώρησε κάγκελο στο σχολείο

Ο μαθητής βρισκόταν στο χώρο του πίσω προαυλίου και πήγε να καθίσει ακουμπώντας με την πλάτη στα κάγκελα και τότε υποχώρησε το προστατευτικό πλέγμα και βρέθηκε στο κενό από ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων!

Στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείο Παίδων όπου και αναμένεται να χειρουργηθεί στα δύο του πόδια νοσηλεύεται, ο 13χρονος ο οποίος έπεσε χθες Δευτέρα, από ύψος πέντε μέτρων όταν υποχώρησε κάγκελο στο σχολείο του, στη Λαμία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί έχει επαφή με το περιβάλλον ωστόσο έχει πολλά τραύματα στο σώμα και τη σπονδυλική του στήλη.

Ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου βρισκόταν στο χώρο του πίσω προαυλίου και πήγε να καθίσει ακουμπώντας με την πλάτη στα κάγκελα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες άλλων παιδιών. Τότε υποχώρησε το προστατευτικό πλέγμα και βρέθηκε στο κενό από ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων!

Στο σημείο επικράτησε πανικός με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς να σπεύδουν προς βοήθεια στο μικρό μαθητή που αρχικά δεν είχε τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο και ενώ ο μαθητής είχε αρχίσει να συνέρχεται. Φέροντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα και εμφανώς στα δύο του πόδια, διακομίστηκε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όπου όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό βρέθηκε από πάνω του για άμεσες εξετάσεις και αξιολόγηση της κατάστασης του.

Στο σημείο έφτασε ο Δήμαρχος Λαμιέων Ευθύμιος Καραΐσκος, καθώς και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Σπαλιώρας για να δουν πως έγινε το κακό. Έκλεισε προσωρινά η πρόσβαση στο χώρο, προκειμένου να μην υπάρξει νέο ατύχημα και θα ακολουθήσει επιθεώρηση από ειδικούς της κατάστασης όλης της περίφραξης.

