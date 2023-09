Παράξενα

Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο που είχε στο τσαντάκι του

Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φρουρούμενος, ένας 52χρονος στη Ζάκυνθο ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο που είχε στο τσαντάκι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν όταν από μια αδέξια κίνηση, η τσάντα με το όπλο έφυγε από τα χέρια του και έπεσε στο πάτωμα του γραφείου όπου βρισκόταν, με αποτέλεσμα αυτό να εκπυρσοκροτήσει και να τραυματιστεί. Η σφαίρα βρήκε τον άνδρα στην κνήμη και καρφώθηκε στο ταβάνι του γραφείου, προκαλώντας τον τρόμο των εργαζόμενων στο γραφείο.

Το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου λαμβάνει καταθέσεις για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Πηγή: ermisnews

