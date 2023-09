Κοινωνία

Νίκαια: Συνελήφθη 89χρονος που θώπευσε ανήλικη σε λεωφορείο

Επιβάτης του λεωφορείου παρατήρησε ότι ο άνδρας θώπευσε μία ανήλικη και κάλεσε τις Αρχές

Στη σύλληψη ενός 89χρονου για «αποπλάνηση ανηλίκου» προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (26/9) στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ στη Νίκαια.

Ειδικότερα, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ μέσα σε ένα λεωφορείο όταν μία 37χρονη παρατήρησε ότι ο άνδρας θώπευσε μία ανήλικη και κάλεσε τις Αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 89χρονο, ωστόσο η ανήλικη είχε αποχωρήσει από το σημείο.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο τοπικό ΑΤ, όπου σχηματίστηκε δικογραφία. Θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα με την κατηγορία της αποπλάνησης ανηλίκου.

