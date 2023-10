Κοινωνία

Ωρωπός: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από αρματοφορέα

Πως συνέβη η τραγωδία με θύμα την άτυχη γυναίκα, που χτυπήθηκε από αρματοφορέα στον Ωρωπό.

(εικόνα αρχείου)

Υπέκυψε τελικώς στα τραύματα της η 70χρονη, η οποία το πρωί της Κυριακής παρασύρθηκε από αρματοφορέα που συμμετείχε στη στρατιωτική άσκηση «Παρμενίων 23».

Η ηλικιωμένη εκινείτο πεζή ανάμεσα σε φάλαγγα από αρματοφορείς που συμμετέχουν στην άσκηση "Παρμενίων 23", όταν παρασύρθηκε και χτυπήθηκε από έναν εξ αυτών, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε από την Λεωφόρο Αθηνών της Σκάλας Ωρωπού στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", σε κρίσιμη κατάσταση και δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή λίγο αργότερα.