“Παρμενίων”: πότε θα ηχήσουν σειρήνες σε όλη την Ελλάδα

Δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων σε όλη την χώρα. Παράλληλα, θα ηχήσουν οι καμπάνες όλων των εκκλησιών. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και οι περιοχές.

Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώθηκε ότι «τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023, κατά την Άσκηση ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-23», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, όπως παρακάτω:

τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης),

για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης), τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης),

τοπική ώρα 11:10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης , για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου),

, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου), τοπική ώρα 11:15, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης), στον Βορειοανατολικό Τομέα,

τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας),

για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας), τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης), στον Νότιο Τομέα,

τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής , για χρονική διάρκεια εκατόν-είκοσι (120) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

, για χρονική διάρκεια εκατόν-είκοσι (120) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας, τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης), στο σύνολο της Επικράτειας,





τοπική ώρα 12:20, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια εκατόν-είκοσι (120) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου) και στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας),

για χρονική διάρκεια εκατόν-είκοσι (120) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου) και στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας), τοπική ώρα 12:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης), στο Βορειοανατολικό και Νότιο Τομέα,

τοπική ώρα 12:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια εκατόν-είκοσι (120) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου) και στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας),

για χρονική διάρκεια εκατόν-είκοσι (120) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου) και στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας), τοπική ώρα 12:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης), στο Βορειοανατολικό και Νότιο Τομέα,

τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής , για χρονική διάρκεια εκατόν-είκοσι (120) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

, για χρονική διάρκεια εκατόν-είκοσι (120) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τοπική ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης), στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια εκατόν-είκοσι (120) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και

για χρονική διάρκεια εκατόν-είκοσι (120) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τοπική ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης), στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Επίσης, γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών (3) λεπτών».

