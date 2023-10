Κοινωνία

Ηράκλειο: Φωτιά στη Μεσαρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, την οποία δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις οχτώ το βράδυ, σε χορτολιβαδική έκταση σε περιοχή ανάμεσα στον Αμπελούζο και τους Αγίους Δέκα στη Μεσαρά.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες που έσπευσαν με 11 οχήματα, αλλά και 15 άτομα σε τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Το έργο της πυρόσβεσης καθιστούν δύσκολο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος 5χρονου από ροτβάιλερ - Εφετείο: Αλλαγή κατηγορίας ζητά η οικογένεια

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Πειραιάς: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε σε φρεάτιο (εικόνες)