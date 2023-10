Κοινωνία

Σύλληψη αστυνομικού για σωματεμπορία: Ήταν υπό παρακολούθηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για υπόθεση με τον αστυνομικό που εξέδιδε την σύντροφό του.

-

«Δεν θα αποδεχθώ τον όρο ‘συνάδερφος’», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση του αστυνομικού που συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων.

«Είναι κάποιοι που νομίζουν ότι η Αστυνομία είναι σαν τα άλλα επαγγέλματα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και δεν καταλαβαίνουν ότι ο ρόλος τους είναι η προστασία των πολιτών», είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Μιλώντας για την υπόθεση σημείωσε πως, ο 40χρονος αστυνομικός γνώρισε την 32χρονη υπήκοο Καμερούν, η οποία ήταν εργάτρια του σεξ και της «πούλησε έρωτα», εκμεταλλευόμενός την.

Ο κατηγορούμενος ήταν υπό παρακολούθηση. «Υπάρχει βίντεο που την πάει σε ξενοδοχείο και την περιμένει να την πάρει», είπε σχετικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφέροντας ότι, η καταγγέλλουσα πήγε στον κατηγορούμενο προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία οι αστυνομικοί που έκαναν τον έλεγχο, τα βρήκαν σε ειδική κρύπτη.

Εκεί βρέθηκε το ποσό των 3800 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε πλοίο με κοντέινερ στα ανοιχτά της Κέας

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη