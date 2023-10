Αθλητικά

F1: Το Grand Prix Κατάρ στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Το απόλυτο υπερθέαμα, για άλλη μα φορά στους δέκτες μας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Τα φώτα της Formula 1 ανάβουν στο Κατάρ, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 18ος αγώνας του πρωταθλήματος, που θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου, στις 20:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

To Κατάρ ήρθε για να μείνει, καθώς, μετά τον αγώνα το 2021, η Formula 1 επιστρέφει με δεκαετές συμβόλαιο στη χώρα που διοργάνωσε πέρυσι το Μουντιάλ. Το πρώτο Grand Prix στο Κατάρ διεξήχθη λόγω πανδημίας το 2021 στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο της Λουσέιλ με νικητή το Λιούις Χάμιλτον. Πέρυσι είχαν το Μουντιάλ στο Κατάρ, οπότε επανέρχονται φέτος και για τα επόμενα δέκα χρόνια. Το Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο της Λουσέιλ έχει μήκος 5.4km (57 γύροι) και είναι ιδιαίτερα απαιτητική πίστα για τα ελαστικά, οπότε θα είναι διαθέσιμες οι τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας C1, C2, C3, όπως πριν δυο βδομάδες στην Ιαπωνία. H πίστα φτιάχτηκε το 2004 και είναι γνωστή στην κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού γιατί φιλοξενεί συχνά αγώνες μηχανών εκεί. Είναι δεξιόστροφη, έχει 16 στροφές μέσης ή υψηλής ταχύτητας και μια πολύ μεγάλη ευθεία εκκίνησης – τερματισμού μήκους πάνω από 1 km, που προσφέρεται για προσπεράσματα.

Ο Μαξ Φερστάπεν έχει ραντεβού με την ιστορία στη Λουσέιλ, καθώς είναι πολύ πιθανό να πάρει εκεί τον 3ο παγκόσμιο τίτλο του. Μέχρι σήμερα οι μόνοι που έχουν 3 παγκόσμια πρωταθλήματα στη Formula 1 είναι οι Τζακ Μπράμπαμ, Νέλσον Πικέ, Τζάκι Στιούαρτ, Νίκι Λάουντα και Άιρτον Σένα και ο 26χρονος Ολλανδός φιλοδοξεί να μπει σ’ αυτό το πολύ κλειστό πενταμελές κλαμπ. Ο Φερστάπεν, με 13 νίκες φέτος σε 16 αγώνες, έχει μαζέψει 400 βαθμούς. Το Grand Prix του Κατάρ περιλαμβάνει και αγώνα Sprint, οπότε για τον Ολλανδό πρωταθλητή αρκεί να πάρει τους 3 βαθμούς της 6ης θέσης για να διασφαλίσει και μαθηματικά τη διατήρηση του τίτλου, ανεξάρτητα του τι θα κάνει ο Πέρεζ (223 βαθμούς). Το θέμα είναι τυπικό και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Φερστάπεν θα πάρει τον 3ο συνεχή τίτλο.

Ο αγώνας Sprint, όπου πιθανόν θα πανηγυρίσει ο Φερστάπεν τον 3ο τίτλο του, θα μεταδοθεί απευθείας από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στις 20:15. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Η εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά την Κυριακή στις 19:15 στο ΑΝΤ1+, θα έχει ένα αφιέρωμα στον Ολλανδό πρωταθλητή πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ στις 20:00. Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκονται ο Τάκης Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης θα σχολιάζει στον αγώνα τις προσπάθειες των συναθλητών του από τη θέση του οδηγού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 18ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

F1 FP1 6/10 16:30 ANT1+ F1 Qualifying 6/10 20:00 ANT1+ F1 Sprint Shootout 7/10 16:00 ANT1+ F1 Sprint Race 7/10 20:15 ANT1, ANT1+ F1 Formula 1 Show 8/10 19:15 ANT1+ F1 Race 8/10 20:00 ANT1, ANT1+ F1 Formula 1 Show 8/10 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, στις 20:00, το 18ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

