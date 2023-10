Νόμπελ Χημείας στους Μουνγκί Μπαουεντί, Λιούις Μπρας και Αλεξέι Εκίμοφ

Πώς η μελέτη τους για τις κβαντικές κουκκίδες και η πολύτιμη εφαρμογή της, εξασφάλισαν τη βράβευση στους τρεις επιστήμονες.

Οι γαλλοτυνήσιος και αμερικανός, αντίστοιχα, χημικοί Moungi Bawendi και Louis E Brus, και ο ρώσος φυσικός Alexey Ekimov, είναι οι τρεις επιστήμονες στους οποίους απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Χημείας έτους 2023.

Λόγος επιλογής των συγκεκριμένων διακεκριμένων επιστημόνων ήταν η ανακάλυψη της τεχνολογίας των κβαντικών κουκκίδων, η οποία εκτιμάται ότι έφερε επανάσταση σε δεκάδες βιομηχανίες.

Οι κβαντικές κουκκίδες -ηλεκτρονικοί κρύσταλλοι- είναι αρκετά μικροί για να λειτουργήσουν στον "φανταστικό" κόσμο της φυσικής που ονομάζεται κβαντομηχανική. Χρησιμοποιούνται σε φωτα LED, σε οθόνες τηλεοράσεων ενώ βοηθούν ακόμη και χειρουργούς να αφαιρέσουν καρκινικά κύτταρα.

Ο Bawendi είναι καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, o Brus ομότιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο Κολούμπια ενώ ο Ekimov εργάζεται στην εταιρεία Nanocrystals Technology Inc.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8