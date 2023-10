Τεχνολογία - Επιστήμη

Copernicus: Ο πιο θερμός Σεπτέμβριος στην ιστορία ήταν του 2023

Ο Σεπτέμβριος του 2023 ήταν ο πιο θερμός που καταγράφτηκε ποτέ, με τεράστια διαφορά.

«Ο Σεπτέμβριος του 2023 ήταν ο πιο θερμός Σεπτέμβριος που έχει καταγραφτεί ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα» και έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ με εντυπωσιακή διαφορά, συνεχίζοντας τη σειρά των παγκόσμιων μηνιαίων ρεκόρ που άρχισε τον Ιούνιο, ανακοίνωσε σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Με την μέση θερμοκρασία να φθάνει τους 16,38° Κελσίου στην επιφάνεια της υφηλίου, ο περασμένος μήνας παρουσίασε «ανωμαλία άνευ προηγουμένου», ξεπερνώντας κατά 0,5° Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε διαπιστωθεί τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ο Σεπτέμβριος του 2023 είναι κατά «1,75° Κελσίου θερμότερος από τον μέσο όρο του Σεπτεμβρίου την περίοδο 1850-1900», την προβιομηχανική περίοδο αναφοράς, προτού αρχίσει το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, σύμφωνα με την υπηρεσία κλιματικής αλλαγής Κοπέρνικος (C3S).

Ο περασμένος μήνας ήταν κατά έναν ολόκληρο βαθμό Κελσίου θερμότερος από ό,τι την περίοδο από το 1991 ως το 2020.

Το 2023 εξάλλου οδεύει να γίνει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά. Η θερμοκρασία το τρέχον έτος οδεύει να είναι 1,4° Κελσίου πάνω από τη μέση της προβιομηχανικής εποχής.

Με άλλα λόγια, θα είναι μόλις 0,1° Κελσίου κάτω από τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, που είχε σκοπό η αύξηση της θερμοκρασίας να περιοριστεί στον 1,5° Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα.

«Δυο μήνες πριν από την COP28», την παγκόσμια σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ, «η αίσθηση του επείγοντος για την ανάληψη φιλόδοξης δράσης για το κλίμα δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμη», τόνισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, υποδιευθύντρια του C3S, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

