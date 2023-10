Life

“Το Πρωινό” - Αργυρός: Σπάνια εμφάνιση με την σύντροφό του στο αεροδρόμιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού βρέθηκε μαζί με την σύντροφό του ο δημοφιλής τραγουδιστής.

-

Μία σπάνια εμφάνιση με την σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νίκα έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" ο δημοφιλής τραγουδιστής εθεάθη στο αεροδρόμιο με την σύντροφό του, επιστρέφοντας από την Κύπρο.

Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους, ενώ κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την σχέση τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τι ώρα θα βγουν τα αποτελέσματα

Σεισμός στην Ιαπωνία: Ισχυρή δόνηση στα νησιά Ιζού