China Open: Η Γκοφ απέκλεισε την Σάκκαρη από τις “4”

Ασταμάτητη η νεαρή Αμερικανία άφησε εκτός την Ελληνίδα πρωταθλήτρια από τους ημιτελικούς του China Open.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να βρει λύσεις για το παιχνίδι της Κόκο Γκοφ και αποκλείσθηκε από τους ημιτελικούς του China Open. Η νεαρή Αμερικανίδα (νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία πρόσφατα κατέκτησε το US Open, «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της Σάκκαρη στο πρώτο σετ κι έφθασε με άνεση στο 6-2, μετά από 38 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 6 στον κόσμο) προσπάθησε ν' αντιδράσει αλλά στο πέμπτο game δέχθηκε break από την Γκοφ, η οποία διατηρώντας το σερβίς της, δεν δυσκολεύθηκε να επικρατήσει με 6-4, μετά από 42 λεπτά.

Η Γκοφ έφτασε τις 16 συνεχόμενες νίκες στο WTA Tour, ένα εντυπωσιακό σερί που θα δοκιμαστεί πλέον στον ημιτελικό απέναντι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, την Πολωνή Ιγκα Σφιόντεκ.

