Μπέος: “Τα περί ομοφοβίας μου, είναι αηδίες”

Δείτε τι ανήρτησε στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να μειώσει τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι δηλώσεις του πανελλαδικά.

Μια απόπειρα να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το Στέφανο Κασσελάκη και για τους ομοφυλόφιλους οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, πραγματοποίησε ο επανεκλεγείς Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Αποσκοπώντας στο να διορθώσει τη στάση του και να μειώσει την προκληθείσα δυσαρέσκεια, ο αυτοδιοικητικός ανήρτησε στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κείμενο με το οποίο χαρακτηρίζει... αηδίες τις κατηγορίες εναντίον του για ομοφοβία:

"Αν και έχουμε άλλα να σκεφτούμε, μια διευκρίνιση είναι αναγκαία. Η αναφορά μου στον Κασσελάκη αφορούσε την απαράδεκτη δήλωσή του για δύο κατά 'παραγγελία' γιούς. Όλοι καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνη είναι αυτή. Όσον αφορά τα περί ομοφοβίας και τις λοιπές αηδίες δεν το συζητώ. Έχω πολλούς φίλους με αυτό τον προσανατολισμό, που κάνουμε και καλή παρέα. Τους μόνους που δεν αντέχω είναι τους τοξικούς και επικίνδυνους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου και επιλογών".

