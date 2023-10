Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Σλούκας: Τραυματίστηκε και χάνει το ματς με την Μπάγερν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τους Μήτογλου και Παπαπέτρου, νοκ άουτ και ο Σλούκας. Ο Έλληνας διεθνής θα απουσιάσει και από τον αγώνα με το Περιστέρι.

-

Αυξάνονται τα αγωνιστικά προβλήματα στον Παναθηναϊκό ενόψει της αυριανής (12/10, 21:15) αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς, μετά τον Ντίνο Μήτογλου και τον Ιωάννη Παπαπέτρου, και ο Κώστας Σλούκας τέθηκε «νοκ άουτ» από το ματς με την ομάδα του Πάμπλο Λάσο.

Ο διεθνής γκαρντ υπέστη ελαφρά θλάση στον υποκνημίδιο του αριστερού ποδιού του, άρχισε θεραπεία και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά. Όμως, ο Σλούκας θα απουσιάσει τόσο από το αυριανό παιχνίδι με τους Βαυαρούς, όσο και από αυτό του Σαββάτου με το Περιστέρι για το πρωτάθλημα, προκειμένου να δώσει «μάχη με το χρόνο» για να είναι έτοιμος για τη διπλή αγωνιστική υποχρέωση των «πράσινων» στη Euroleague που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» θα αναμετρηθεί στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενερμπαχτσέ στις 17 Οκτωβρίου, ενώ στις 20/10 υποδέχεται βάσει προγράμματος τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ειδήσεις σήμερα:

Apollo 7: η πρώτη επανδρωμένη πτήση του προγράμματος “Απόλλων”

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)

ΔΝΤ: Οι προβλέψεις για το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδα