Κοινωνία

Άνδρος – καταγγελία: Άντρας βίασε κουταβάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας αναζητείται και μάλιστα δίνεται και αμοιβή σε όποιον έχει να δώσει κάποια σχετική πληροφορία.

-

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί μια καταγγελία που ήρθε στη δημοσιότητα, στην Άνδρο, για κακοποίηση ζώου, όπου άνδρας κατηγορείται ότι βίασε κουταβάκι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η ιστοσελίδα, cycladeslive.gr, το κουτάβι μεταφέρθηκε στον κτηνίατρο όπου κρατήθηκε για νοσηλεία και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πάει καλά στην υγεία του.

Όσο για τον άνδρα, αναζητείται και μάλιστα δίνεται και αμοιβή σε όποιον έχει να δώσει κάποια σχετική πληροφορία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ροδόπη: Νεκρός μετά από φωτιά σε πλατφόρμα μεταφοράς βαμβακιού

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)

Πάτρα: Πέθανε προσπαθώντας να αλλάξει λάστιχο στο αυτοκίνητο του