Μαρκόπουλο: “Έσπρωχναν” ναρκωτικά μέσα στο σπίτι τους (εικόνες)

Χειροπέδες σε ένα ζευγάρι που διακινούσε ναρκωτικά μέσα στο σπίτι τους.

Συνελήφθησαν, σήμερα το πρωί στην περιοχή του Μαρκοπούλου, ένας άνδρας και μια γυναίκα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Μετά από διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με την δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ηρωίνης εντός της οικίας τους στο Μαρκόπουλο, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών τους εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Από έρευνα στο σπίτι και την κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

813,1 γραμμ. ηρωίνης,

το χρηματικό ποσό των 407,5 ευρώ,

2 αυτοκίνητα και

2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

