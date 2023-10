Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα. Πότε θα γίνει η αλλαγή.

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθείη αλλαγή ώρας για το 2023.

Συγκεκριμένα, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω στις 29 του μήνα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.

Σημειώνεται πως τον Μάρτιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει υπέρ του τερματισμού της πρακτικής αυτής, της προσαρμογής δηλαδή των ρολογιών κατά μία ώρα την άνοιξη και το φθινόπωρο, από το 2021. «Η αλλαγή της ώρας πρέπει να καταργηθεί» είχε δηλώσει το 2018 ο τότε επικεφαλής της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, μετά από μια σχετική διαδικτυακή έρευνα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το 84% όσων πήραν μέρος σε αυτήν είχε συμφωνήσει με το τέλος αυτής της πρακτικής.

Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την απόφαση της κοινής γνώμης διαδραμάτισαν και οι «επιπτώσεις» από την αλλαγή ώρας στο βιολογικό ρολόι, όπως η δυσκολία στην άμεση προσαρμογή.

Ωστόσο, η πανδημία κορονοϊού και στη συνέχεια ο πόλεμος στην Ουκρανία πήγαν πίσω τον σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει επαρκής υποστήριξη για την πρόταση και σε αυτό το σημείο, δεν είναι σαφές πότε και αν ποτέ, η ΕΕ θα απαλλαγεί από το μέτρο.

