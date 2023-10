Πολιτική

Εκλογές - Δημήτρης Κουρέτας: Πιστεύω ότι το βράδυ θα είμαι Περιφερειάρχης (βίντεο)

Τι άλλο δήλωσε ο υποψήφιος για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην εκπνοή του προεκλογικού αγώνα.

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε το πρωί της Κυριακής στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, επικεφαλής του συνδυασμού «Πρωτοβουλία», κ. Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από την υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο Μαρία Γαλλιού. Αφού συνομίλησε με ψηφοφόρους προέβη σε δήλωση αναφέροντας:

«Σας ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Σήμερα είναι μια μέρα με περίεργα συναισθήματα γιατί η Θεσσαλία είναι μια πληγή και δεν μπορεί κάποιος να πανηγυρίσει ούτε να χαρεί. Θέλω να ευχηθώ στον συνυποψήφιό μου καλή επιτυχία και να τον ευχαριστήσω που φτάσαμε ως εδώ σε ένα σχετικά ήπιο κλίμα. Εγώ προσπάθησα να πείσω να ψηφιστεί αυτός ο οποίος είναι ο ικανός και ο πιο παραγωγικός, πιστεύω ότι τους έπεισα και θεωρώ ότι θα είμαι ο νέος περιφερειάρχης το βράδυ».

