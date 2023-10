Κόσμος

Ισραήλ – Γάζα: Οι ΗΠΑ ανησυχούν για πιθανή κλιμάκωση με την εμπλοκή του Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, ανέφερε ότι «η αντίδραση του Ισραήλ υπερβαίνει τα όρια της αυτοάμυνας».

-

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ότι ενημερώθηκε την τελευταία ώρα από Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι επαναλειτουργεί το σύστημα υδροδότησης στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο Σάλιβαν είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον ανησυχεί για μια πιθανή «κλιμάκωση» της κατάστασης, με την εμπλοκή του Ιράν στη σύγκρουση.

«Υπάρχει ο κίνδυνος κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στα βόρεια και, φυσικά, η εμπλοκή του Ιράν», είπε σε άλλη συνέντευξή του, στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Ο σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν εξήγησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο «να αποφασίσει το Ιράν να εμπλακεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

«Αυτός είναι ένας κίνδυνος για τον οποίο έχουμε επίγνωση από την αρχή», πρόσθεσε. «Για αυτόν τον λόγο ο πρόεδρος αντέδρασε τόσο γρήγορα και αποφασιστικά, με την ανάπτυξη ενός αεροπλανοφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, για να έχουμε αεροσκάφη στον Κόλπο, για να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα σε κάθε κράτος ή οντότητα που θα προσπαθούσε να επωφεληθεί από την κατάσταση», συνέχισε.

Το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε ότι δύο αεροπλανοφόρα, τα Gerald R. Ford και Eisenhower, θα αναπτυχθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, μαζί με τα σκάφη συνοδείας τους

Οι ΗΠΑ διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες για να προειδοποιήσουν τη χώρα να μην κλιμακώσει τη σύγκρουση στο Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον φοβάται ότι το Ιράν μπορεί να εμπλακεί άμεσα στον πόλεμο στο Ισραήλ και τη Γάζα, τόνισε την Κυριακή ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν.

«Έχουμε μέσα ιδιωτικής επικοινωνίας με το Ιράν και χρησιμοποιήσαμε αυτά τα μέσα τις τελευταίες ημέρες για να καταστήσουμε σαφές ιδιωτικά αυτό που έχουμε πει δημόσια», δήλωσε στο CBS ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

"Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το Ιράν θα επιλέξει να εμπλακεί άμεσα με κάποιο τρόπο. Πρέπει να προετοιμαστούμε για κάθε πιθανό ενδεχόμενο", συμπλήρωσε.

Είπε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν συγκεκριμένες νέες πληροφορίες που να υποδηλώνουν μεγαλύτερο κίνδυνο κλιμάκωσης, αλλά το Ιράν προειδοποίησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι εάν «τα εγκλήματα πολέμου και η γενοκτονία του Ισραήλ δεν σταματήσουν αμέσως, η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο».

Η αντίδραση του Ισραήλ υπερβαίνει τα όρια της αυτοάμυνας, λέει ο πρόεδρος Σίσι

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είπε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ότι η αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς υπερβαίνει τα όρια της αυτοάμυνας και ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία.

Στις δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, κατά τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν στο Κάιρο, ο Σίσι είπε επίσης ότι απορρίπτει τη στοχοθέτηση αμάχων.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαμάς: οι Ισραηλινοί πλήττουν Παλαιστίνιους που φεύγουν προς τη Νότια Γάζα

Χατζηδάκης για συντάξεις δικαστικών: Προκλητική, οποιαδήποτε αύξηση εκτός ορίων

Φλώρινα: Αμάξι καρφώθηκε σε άγαλμα - Δύο νεκροί (εικόνες)