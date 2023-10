Κόσμος

Ιράν: Τα χέρια όλων των πλευρών “είναι στη σκανδάλη” αν το Ισραήλ εισβάλλει στη Γάζα

Νέες προειδοποιήσεις του Ιράν προς το Ισραήλ για συμμαχία κατά του Τελ Αβίβ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι «αν δεν σταματήσουν οι σιωνιστικές επιθέσεις, τα χέρια όλων των πλευρών στην περιοχή βρίσκονται στην σκανδάλη», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τον έλεγχο της κατάστασης, αν το Ισραήλ εξαπολύσει χερσαία επίθεση στην Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε για επίσκεψη στο Κατάρ όπου συζήτησε «την κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη» με τον εμίρη Σέιχ Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ QNA. Χθες, συναντήθηκε με τον αρχηγό της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγιε, ο οποίος κατοικεί στην Ντόχα.

«Αν οι επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του ανυπεράσπιστου πληθυσμού της Γάζας συνεχισθούν, κανείς δεν εγγυάται τον έλεγχο της κατάστασης και της προοπτικής διεύρυνσης της σύρραξης», είπε ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

Κλιμάκωση

«Το Ιράν δεν μπορεί να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», επανέλαβε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο δίκτυο al-Jazeera, προσθέτοντας ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επηρεασθούν σε περίπτωση ανάφλεξης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Κατάρ έχει διαδραματίσει στο παρελθόν τον ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στην Χαμάς και το Ισραήλ. Αναμείχθηκε επίσης στην συμφωνία για την ανταλλαγή κρατουμένων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η οποία περιλάμβανε το ξεπάγωμα από την Ουάσινγκτον ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία αυτή επικρίθηκε από φωνές της αμερικανικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τις οποίες «αυτό το ποσόν επέτρεψε στο Ιράν να χρηματοδοτήσει την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ».

Το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πάντως την Παρασκευή ότι δεν θα υπαναχωρήσουν στις δεσμεύσεις τους.

