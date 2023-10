Μαντόνα: Συναυλία της τελείωσε απότομα - Τι συνέβη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έξαλλοι οι θαυμαστές της, οι οποίοι ξέσπασαν την οργή τους στα social media...

-

Η Madonna φέρεται να γλίτωσε ένα πρόστιμο 300.000 λιρών, καθώς παραβίασε έναν βασικό κανόνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της «Celebration Tour» στην O2 Arena του Λονδίνου, αναφέρει η Daily Mail.

Ενώ το σόου της ήταν προγραμματισμένο να τελειώσει στις 10.30μ.μ., η βασίλισσα της ποπ δεν το τήρησε με αποτέλεσμα να λήξει απότομα, στις 11 μ.μ. Η τραουδίστρια άφησε εκτός τέσσερα τραγούδια από τη setlist της και τους θαυμαστές της έκπληκτους.

Πιστεύεται ότι η συναυλία διακόπηκε, επειδή δεν τηρήθηκε το ωράριο λειτουργίας του χώρου, σύμφωνα με το οποίο, οι εκδηλώσεις στην αρένα τελειώνουν το αργότερο στις 23:00 Δευτέρα με Σάββατο και το αργότερο στις 22:30 την Κυριακή. Οπως αναφέρει η Sun θα μπορούσε να της επιβληθεί πρόστιμο 300.000 λιρών.

Night 2 of #TheCelebrationTour has ended abruptly due to the strict curfew of @TheO2 Arena ??



The last song on tonights setlist was Rain pic.twitter.com/EPABwXJc4E