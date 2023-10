Υγεία - Περιβάλλον

Κοριοί σε ξενοδοχείο στην Αθήνα – Χοτζόγλου: Μεμονωμένο περιστατικό

Ο πρόεδρος των εργαζομένων επισιτισμού και τουρισμού στον ΑΝΤ1. Πώς αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων επισιτισμού και τουρισμού για το περιστατικό με τους κοριούς σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο Γιώργος Χοτζόγλου έκανε λόγο για «μεμονωμένο περιστατικό» και εξήγησε πως στην πτέρυγα του ξενοδοχείου όπου εντοπίστηκαν οι κοριοί, έγινε απεντόμωση και την επόμενη μέρα άνοιξε ξανά.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε πως στο ξενοδοχείο έμεναν επισκέπτες από τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Ως προς τα μέτρα προφύλαξης, είπε πως στα ξενοδοχεία υπάρχει ειδικό έπιπλο για τις βαλίτσες και εκεί πρέπει να τοποθετούνται.

Σημείωσε επίσης πως, «οι καμαριέρες καθαρίζουν μετά από τον covid κανονικά και όχι επιφανειακά και τα ξενοδοχεία είναι υποχρεωμένα να αλλάζουν τακτικά τα στρώματα».

