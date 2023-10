Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία: Αμίαντος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Οι εργαζόμενοι μιλούν για καθημερινό άμεσο κίνδυνο ζωής και για άρνηση του Υπουργείου να δώσει οποιαδήποτε λύση.

Μόνο ανησυχία προκαλούν οι εικόνες από το νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας του αμιάντου που καλύπτει σεβαστό τμήμα των υποδομών. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν αδιαφορία από την πλευρά των ιθυνόντων, ενώ την ίδια στιγμή ο διακεκριμένος καθηγητής Πνευμονολογίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Όπως μεταδίδει ρεπορτάζ της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας της Θεσσαλονίκης thesstoday.gr δεκάδες εργαζόμενοι του νοσοκομείου καλούνται καθημερινά να δουλέψουν κάτω από μια υγειονομική «ωρολογιακή βόμβα», με κίνδυνο όπως καταγγέλλουν, ακόμη και την ίδια τους τη ζωή. Σε διάστημα πέντε χρόνων έχουν ακούσει δεσμεύσεις, ακόμη και ευθέως από κυβερνητικά χείλη, που αφορούν την απομάκρυνση του αμιάντου, ωστόσο παραμένουν εκτεθειμένοι στο επικίνδυνο αυτό υλικό ίνες του οποίου, όταν εισπνέονται από ανθρώπινους οργανισμούς, προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Μετά από χρόνια και παρόλες τις βεβαιώσεις του τότε υπουργού κ. Πλεύρη βλέπουμε να μην αλλάζει το παραμικρό. Είναι όλα ψέματα, δεν ήρθε κανένα κονδύλιο, δεν ενδιαφέρονται ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για τους πολίτες», ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου Στέφανος Χατζηλιάδης, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι κάτω από τον αμίαντο στεγάζονται όλες οι τεχνικές υπηρεσίες του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. «Κάτω από τον αμίαντο στεγάζονται οι υπηρεσίες που αφορούν τους τεχνικούς, τους φαρμακοποιούς, τους τραπεζοκόμους, τους λαντζιέρηδες, τους υπαλλήλους στα πλυντήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εκτός από τους δεκάδες εργαζόμενους, εκτεθειμένοι είναι φυσικά και όσοι καθημερινά επισκέπτονται τη συγκεκριμένη δομή. «Είναι ανεπίτρεπτο το 2023 να υπάρχει αμίαντος εκεί. Έχει σπάσει σε κάποια σημεία και όποια ίνα φεύγει την εισπνέουν οι εργαζόμενοι και άλλοι πολίτες», προσέθεσε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα η διοίκηση πρόσφατα απέστειλε εκ νέου επιστολή προς το αρμόδιο υπουργείο, με στόχο να ξεκινήσει η ειδική επιχείρηση για την απομάκρυνση του αμιάντου. Μια επιχείρηση, η οποία σύμφωνα με τον πνευμονολόγο, καθηγητή Ιατρικής και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη είναι ιδιαίτερα απαιτητική. «Για την απομάκρυνση του αμιάντου απαιτείται να στηθεί ειδική επιχείρηση. Τα συνεργεία που θα επέμβουν χρειάζεται να σκεπάζουν κομμάτι – κομμάτι τα επίμαχα σημεία με ειδική τέντα, να φοράνε μάσκες και κατά τη διαδικασία πρέπει να μην απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα το υλικό», σημείωσε.

«Η οδηγία είναι να απομακρύνεται από παντού ο αμίαντος»

Άλλωστε κατά τον καθηγητή, η οδηγία για τον αμίαντο, είναι σαφής: «Πρέπει να απομακρύνεται από παντού». Όπως αναφέρει μάλιστα στις πάγιες τεχνικές οδηγίες της προς τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη ουσία (που έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο κατηγορίας 1Α στον κανονισμό) και εάν τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο διαταραχθούν, είναι δυνατή η εισπνοή μικρών ινών, πράγμα που οδηγεί με την πάροδο του χρόνου σε ασθένειες όπως η αμιαντίαση, το μεσοθηλίωμα και άλλες μορφές καρκίνου».

Πηγή: Thesstoday.gr

