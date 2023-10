Οικονομία

ΔΕΗ: 100000 μαθητές ενημερώθηκαν για την ανακύκλωση (εικόνες)

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος προώθησης κι επιβράβευσης ανακύκλωσης επισκέφθηκαν περισσότερα από 650 σχολεία.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 100.000 μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε για φέτος το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση σε σχολεία που πραγματοποιήθηκε από το πρόγραμμα προώθησης και επιβράβευσης της ανακύκλωσης THE GREEN CITY με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος επισκέφθηκαν περισσότερα από 650 σχολεία της Περιφέρειας Αττικής και μίλησαν στους μαθητές για περιβαλλοντικά θέματα, ενώ μέσα από διαδραστικές συζητήσεις, οι μαθητές έμαθαν για την ανακύκλωση και τη σημαντικότητα της και τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν διαχωρισμένα υλικά 8 κατηγοριών τοποθετώντας τα στους αντίστοιχους κάδους.

Μετά την ενημέρωση, οι μαθητές μπορούσαν να δώσουν τα ανακυκλώσιμά τους στο ειδικό όχημα ανακύκλωσης. Τα ανακυκλώσιμα ζυγίζονταν και οι πόντοι που συλλέγονταν, βάσει του τύπου και βάρους κάθε υλικού, πιστώνονταν σε έναν λογαριασμό του σχολείου. Στη συνέχεια μπορούσαν να εξαργυρωθούν σε δωροεπιταγές, είτε μέσω του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ή μέσω του Διευθυντή του Σχολείου.

Στην ενημέρωση για τα οφέλη και τις επιπτώσεις της ανακύκλωσης συνέβαλαν και στελέχη της ΔΕΗ. Στο τέλος του προγράμματος, που δέχτηκε πολλά θετικά σχόλια από μαθητές και δάσκαλους, οι μαθητές έλαβαν παιχνίδια ανακύκλωσης και κασετίνες από ανακυκλωμένο υλικό.

Η ΔΕΗ στήριξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία του THE GREEN CITY γιατί πιστεύει ότι η νέα γενιά αξίζει να μεγαλώσει σε έναν κόσμο βιώσιμο και πράσινο. Η βιωσιμότητα και η εταιρική υπευθυνότητα αποτελούν κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΔΕΗ. Γι’ αυτό και θα συνεχίσει να στηρίζει την εκπαιδευτική δράση και τη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε στην Αττική.

Η ΔΕΗ θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και δραστηριοποίηση όλων των πολιτών, με έμφαση στις μικρότερες ηλικίες, πιστεύοντας ότι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η υπεύθυνη και ενεργή συμμετοχή σε ενέργειες για το περιβάλλον είναι βασικό συστατικό για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

