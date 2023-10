Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τι να περιμένουμε να αλλάξει στη ζωή μας τα επόμενα χρόνια μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Την επόμενη εβδομάδα θα πιάσει δουλειά η Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που συγκροτήθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού, με επικεφαλής τον καθηγητή του ΜΙΤ Κωνσταντίνο Δασκαλάκη.

Ο κύριος Δασκαλάκης «ξεδίπλωσε» το όραμα του στον ΑΝΤ1 και τη Φαίη Χρυσόχοου, παρουσιάζοντας τις βασικές προτάσεις του και τις αλλαγές που μας επιφυλάσσει το μέλλον.

«Οι εξελίξεις στη τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες και η χώρα μας πρέπει να προσαρμοστεί θεωρώ ότι είναι θέμα υπαρξιακό για τη χώρα και είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

O πολυβραβευμένος Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών, υπογράμμισε στον ΑΝΤ1, ότι βλέπει τη συμμετοχή του στην επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης ως πατριωτικό του καθήκον.

«Να είμαστε συμμέτοχος του παγκόσμιου γίγνεσθαι σε αυτό τον τομέα που σημαίνει δύο πράγματα το ένα είναι να καινοτομήσουμε στον τομέα αυτό να ενισχύσουμε την έρευνα και την καινοτομία και την εξαγώγιμη τεχνολογία το άλλο είναι να εφαρμόσουμε τα εργαλεία αυτά για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς μας και την ψηφιοποιήση του κράτους για την περίθαλψη τη δικαιοσύνη την προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση πάντα στον άνθρωπο και στους ειδικούς κώδικες που πρέπει να διέπουν την καλή χρήση αυτών των τεχνολογιών», τόνισε στη συνέχεια.

Η επιτροπή αναμένεται να πιάσει δουλειά την επόμενη εβδομάδα. Η επικοινωνία των επιστημόνων θα γίνεται διαδικτυακά ενώ ο ίδιος ο Δασκαλάκης έχει ήδη σκεφθεί ποιες θα είναι πρώτες του προτάσεις.

«θα είναι σίγουρα στο θέμα της παιδείας και της έρευνας θα είναι σίγουρα στην ψηφιοποίηση του κράτους και τις δικαιοσύνης και της υγείας θα είναι σίγουρα γύρω από τη διαχείριση των κρίσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος είναι τομείς μέσα από τους οποίους μπορούμε να κάνουμε κάτι και σε βραχυπρόθεσμο και σε μεσοπρόθεσμα επίπεδο .Πρέπει να στοχεύσουμε σε τομείς που έχουμε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα ενδεχομένως θα στοχεύσουμε στον τουρισμό στην ναυτιλία την εξαγώγιμη καινοτομία σε επιχειρήσεις που θα είναι μαγνήτης για επενδύσεις», δήλωσε ο κ. Δασκαλάκης.

Αναφορικά με το τι να περιμένουμε να αλλάξει στη ζωή μας τα επόμενα χρόνια; και πως θα αλλάξει την καθημερινότητά μας μέσα από τη τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε, «ελπίζω ότι θα ενσωματωθεί αυτή η τεχνολογία ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή μας Είναι δύσκολο να προβλέψεις κανείς το μέλλον αλλά ένα πράγμα μπορώ να πω ότι δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν μεν ριζικές αλλαγές στην αγορά εργασίας αφετέρου δε δεν θεωρώ ότι θα αντικατασταθεί ο άνθρωπος τελείως από τεχνολογίες θα υπάρξει μία συνέργεια μεταξύ ανθρώπου και μηχανής στη βελτίωση της παραγωγικότητας».

Ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής προβλέπει ότι η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης θα καθορίσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τομέα, αυτόν της εργασίας.

«Όλα τα επαγγέλματα θα αλλάξουν με την έλευση της τεχνολογίας αυτής θεωρώ ότι η τεχνολογίες θα ενσωματωθούν στις ανθρωπιστικές επιστήμες και επίσης χρειαζόμαστε της ανθρωπιστικές επιστήμες για να σκεφτούμε πώς ποια είναι η υπεύθυνη χρήση αυτών των τεχνολογιών στη ζωή μας σε θέματα γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων έως του ποιες είναι οι ηθικές χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και σε ποιο φιλοσοφικό επίπεδο τι σημαίνει διαχωρισμός μεταξύ ανθρώπου και μηχανής», τόνισε με έμφαση.

Η επιτροπή αναμένεται να συνεργαστεί και να καλέσει και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

