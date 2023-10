Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Προαναγγελία νέου κόμματος από τον Βίτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για νέο κόμμα έκανε λόγο το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «στη χειρότερη φάση του».

-

Για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε και ο Δημήτρης Βίτσας, στον ΣΚΑΪ, λέγοντας πως «είμαστε μέσα σε μία από τις χειρότερες και ίσως η χειρότερη στιγμή της ζωής του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που δημιουργήθηκε».

Τονίζοντας πως είναι «ώρα αποφάσεων», ανέπτυξε δύο σενάρια: «Το ένα ενδεχόμενο είναι να φεύγει ο καθένας κατά μόνας και το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να υπάρχει συνεννόηση και ένα μεγάλο κομμάτι να φύγει».

Επισήμανε πως διασπάσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κεντρικού οργάνου δεν έχουν συμβεί.

Μετά τις ευρωεκλογές, όπως είπε, η Ανανεωτική και Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά, που θα λέγεται το καινούργιο κόμμα, αν καταφέρει να εκλέξει κι έναν ευρωβουλευτή μπαίνουμε σε άλλο στάδιο.

Αναφορικά με τη διαγραφή του Στέφανου Τζουμάκα είπε πως, «θα έπρεπε να ακολουθηθεί κανονικότατα το καταστατικό. Ειδικά για τον Τζουμάκα αυτή την απόφραση στην πρώτη συνέδριαση τη Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να την ψηφίσει πάνω από το 70%, δηλαδή 210 άνθρωποι. Βλέπω ότι δύσκολα θα περάσει η πρόταση Κασσελάκη για διαγραφή Τζουμάκα».

Εκτίμησε επίσης ότι, «υπάρχει ένα 45% όσων ψήφισαν στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 60-70.000, που δεν θα ακολουθήσουν, θα είναι δύσκολα πράγματα».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσπρωτία: Τροχαίο δυστύχημα στην Παραμυθιά

Πέθανε ο Χρόνης Αηδονίδης

Αίγιο: Χειροπέδες στον ασυγκράτητο… ληστή