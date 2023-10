Κοινωνία

Συνταξιούχοι διεκδικούν το δικαίωμα στη συγκατοίκηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν δραστήριοι και δημιουργικοί συνταξιούχοι που αποφάσισαν να περάσουν συλλογικά και φιλικά, τα επόμενα χρόνια της ζωής τους.

-

Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη και δημιουργική πρωτοβουλία έχει αναληφθεί το τελευταίο διάστημα από άτομα μέσης ηλικίας και άνω, με το όνομα «Συγκατοίκηση Φίλων» ή «Άτυπη πρωτοβουλία πολιτών των 60+», ξεκινώντας από μια ομάδα συνομιλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για συνταξιούχους που επιθυμούν να συγκατοικήσουν μεταξύ τους, περνώντας έτσι με συλλογικό τρόπο και σε φιλικό κλίμα, τα επόμενα χρόνια της ζωής τους.

Η σχετική ομάδα στο Facebook ξεκίνησε από λίγους αρχικούς συνομιλητές, και τώρα έχει φτάσει να αριθμεί περίπου 2.500 μέλη κάθε ηλικίας και από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πλέον η ομάδα έχει δρομολογήσει την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, ώστε να εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί τα αιτήματά της ενώπιον της πολιτείας και κάθε αρμόδιου φορέα. Μέλη της ομάδας που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν την Κυριακή καλεσμένα της εκπομπής «Στούντιο με Θέα» με οικοδέσποινα τη Φαίη Μαυραγάνη, και μοιράστηκαν τις ιδέες και τα όνειρά τους.

Η κ. Ρίτσα σημείωσε: «Θέλουμε να ζήσουμε μόνοι μας, ανεξάρτητοι και συλλογικά οργανωμένοι. Δουλέψαμε τόσα χρόνια και χτυπούσαμε κάρτα για να πούμε και να βγούμε στη δουλειά μας, δε θέλουμε να μπούμε σ’ ένα ίδρυμα ευγηρίας όπου πάλι θα χτυπάμε κάρτα για να μπαίνουμε και να βγαίνουμε και θα μας σβήνουν το φως μετά από κάποια ορισμένη ώρα. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί πολλές, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, θα θέλαμε κι εμείς να κάνουμε κάτι ανάλογο και με αυτό τον τρόπο να χαρούμε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας. Διεκδικούμε από την πολιτεία, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, να μας εκμισθώσει με χαμηλό μίσθωμα εγκαταλελειμμένα δημόσια κτήρια για επανάχρηση, δηλαδή για να επισκευαστούν και να τα κατοικήσουμε στο πλαίσιο μιας συγκατοίκησης ανθρώπων της ηλικίας μας. Άλλωστε η σύνταξή μας, δε φτάνει για να μπορέσει ο καθένας από εμάς να συντηρεί ένα αυτοτελές νοικοκυριό, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι κάποιο μέρος των χρημάτων πρέπει να το δώσουμε σε παιδιά και εγγόνια, τα οποία παρότι εργάζονται σκληρά, δυσκολεύονται οικονομικά».

Από την πλευρά του ο κ. Σάκης ανέφερε: «Η γενιά μας στα νιάτα της πολλές φορές οραματίστηκε τη συλλογική αυτοοργάνωση, να που έχουμε μια ευκαιρία να την κάνουμε πράξη. Το καλοκαίρι δοκιμάσαμε την ικανότητά μας για συμβίωση, κάνοντας μικρές φιλοξενίες, ο ένας σε θερινή κατοικία του άλλου. Το τμήμα της Θεσσαλονίκης κάνει μία τακτική συνάντηση και συζήτηση κάθε εβδομάδα, ακόμη κάναμε καμπάνια υπέρ του στόχου μας και των αιτημάτων μας, λάβαμε μέρος σε διαδηλώσεις, σηκώσαμε το πανό “Όχι στα γηροκομεία, Στέγη στην 3η ηλικία” αλλά επίσης οργανώσαμε και ομάδες στις οποίες παίζουμε μπιρίμπα».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών της εβδομάδα

Παραλία Πλαταμώνα: Ελικόπτερο του Λιμενικού τραυμάτισε 42χρονη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα μπει για τα καλά στα “ραντάρ των αγορών”