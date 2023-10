Πολιτική

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: Τα επικίνδυνα ρέματα για πλημμύρες και ο σχεδιασμός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπάρχουν επικίνδυνα ρέματα και στην Αττική, είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ποιος έχει την ευθύνη για τις φωτιές και τις πλημμύρες. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

-

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή "Στούνιο με Θέα" και μίλησε για τα ρέμματα που είναι επικίνδυνα για πλημμύρες και για τον σχεδιασμό που πρέπει να υλοποιηθεί για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές με ρέματα, σεισμικότητα και κίνδυνων πυρκαγιών. Ο συνδυασμός των καμένων σε συνδυασμό με τα μη ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά, δώσαμε την δυνατότητα στις Περιφέρειες να καθαρίσουν τα ρέματα, είπε αρχικά ο Υπουργός.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας δυστυχώς υπάρχουν ρέματα που έχουν μπαζωθεί και στα οποία έχουν γίνει κατασκευές και τόνισε πώς είναι υποχρέωση του ελληνικού κράτος να αποζημιώσει όσους έχουν κλείσει τα ρέματα και έχουν χτίσει για να ανοίξουν.

Για το ποιος έχει την ευθύνη για να καθαριστούν τα ρέματα δήλωσε πώς οι αρμοδιότητες στα περιαστικά και στα ρέματα αφορούν τις Περιφέρειες και το Υπουργείο έχει τον συντονισμό σε ότι έχει να κάνει με την πρόληψη και την αντιμετώπιση. Θα συνεργαστούμε Χαρδαλιά στην Αττική και Κουρέτα στη Θεσσαλία για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, ανέφερε.

Ερωτηθείς το τι πήγε λάθος στις φωτιές και τις πλημμύρες ο κ. Κικίλιας δήλωσε την ευθύνη την αναλαμβάνει μια κυβέρνηση, αλλά αυτό το καλοκαίρι είχαμε 16 ημέρες καύσωνα και στη συνέχεια πλημμύρες που είχαμε να τις δούμε 300 – 400 χρόνια…

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης στον ΑΝΤ1: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και σε όποιον αρέσει

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη με μολότοφ και καμμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

Ηλεία: Ανατίναξαν ΑΤΜ και προκάλεσαν ζημιές (εικόνες)