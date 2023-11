Αθλητικά

ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Λιβάι

Ο επιθετικός της ‘Ένωσης, αναμένεται να κάνει την επανεμφάνιση του στον αγώνα με την Κηφισιά, μετά από περίπου 45 μέρες που έμεινε εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ένα-ένα τα προβλήματα της ΑΕΚ επιλύονται, αφού σήμερα «έβγαλε» όλο το προπονητικό πρόγραμμα και ο Λιβάι Γκαρσία. Ο επιθετικός της Ένωσης είχε μπει σταδιακά σε κανονικό ρυθμό από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα έμεινε εκτός αποστολής στο ματς με τον ΠΑΟΚ (30/10) για τακτικούς λόγους, επειδή απουσίαζε καιρό.

Τώρα, όμως, δηλώνει «παρών» και όλα δείχνουν ότι το Σάββατο (4/11, 20:00), εναντίον της Κηφισιάς, θα επανεμφανιστεί μετά από 1,5 μήνα. Η τελευταία συμμετοχή του ήταν στις 25 Σεπτεμβρίου, στη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Επίσης, στη σημερινή επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Τρίτης, συμμετείχε και ο Αλεξάντερ Κάλενς. Έτσι, το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ματίας Αλμέιδα ενόψει των προσεχών αγωνιστικών αναμετρήσεων και ειδικά ενόψει της Μαρσέιγ (9/11) είναι ο Εχσάν Χατζισαφί.

