Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με ην Μπαρτσελόνα, οι «πράσινοι» στερούνται και τις υπηρεσίες του Σλούκα μετά τον Βιλντόζα και έμειναν με μοναδικό πλέι μέικερ τον Τζέριαν Γκραντ.

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό ενόψει του δύσκολου αγώνα με την Μπαρτσελόνα, την Παρασκευή (3/11, 21:30), στην Ευρωλίγκα! Εκτός αποστολής για το ματς έμεινε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και χθες το βράδυ, μάλιστα, ήταν στο νοσοκομείο.

Εκτός του Σλούκα, θυμίζουμε, ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Λούκα Βιλντόσα, που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον αχίλλειο τένοντα του δεξιού του ποδιού (χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις) και θα μείνει στην Αθήνα για θεραπείες.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι οι «πράσινοι» θα εμφανιστούν κόντρα στην Μπαρτσελόνα με μοναδικό πλέι μέικερ τον Τζέριαν Γκραντ.

Η αποστολή θα αναχωρήσει το πρωί για τη Βαρκελώνη και το απόγευμα της Πέμπτης (2/11) θα προπονηθεί εκεί.

