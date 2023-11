Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Ημικρανία, θυρεοειδής και ΔΕΠΥ σε ενήλικες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η πλούσια θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

-

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου, στις 14:00:

Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ στους ενηλίκους. Τι λένε όσοι τα αντιμετωπίζουν;

Τι συμβαίνει όταν κολλάει ο μεταβολισμός μας και δεν χάνουμε κιλά;

Πότε πρέπει να χειρουργείται ο θυρεοειδής;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Alma Libre – Η ομάδα εθελοντών που πραγματοποιεί δύσκολες διασώσεις ζώων.

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου στις 14:00:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ "ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ΄ ΟΛΑ": Νέα μεγάλη μελέτη για την ημικρανία στην Ελλάδα. Τι λένε όσοι πονούν;

Νέα μεγάλη μελέτη για την ημικρανία στην Ελλάδα. Τι λένε όσοι πονούν; Ποια είναι τα ψυχοσωματικά συμπτώματα που μας ταλαιπωρούν;

Πώς αντιμετωπίζεται η συχνή κύφωση;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Το ιγκουάνα ως κατοικίδιο. Τι πρέπει να προσέχουμε;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Αλεξάνδρα Ζυγούρα Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντοπούλου: ντροπή Χουρδάκης - Παπαϊωάννου να πάρουν τις έδρες… στο σπίτι τους (βίντεο)

Έλληνες της Γάζας στον ΑΝΤ1 για τη φρίκη του πολέμου και τη φυγή (βίντεο)

Εκπρόσωπος Νετανιάχου στον ΑΝΤ1: Η εκεχειρία απλώς ευνοεί τη Χαμάς