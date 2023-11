Κοινωνία

Κακοκαιρία: σφοδρά τα φαινόμενα στην χώρα (εικόνες)

Σε ποιές περιοχές είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πού εντοπίζονται προβλήματα.

(πηγή εικόνας: epiruspost.gr )

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Κακοκαιρία - εξπρές με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νότιους ανέμους, εντάσεως 9 μποφόρ, σαρώνει τη χώρα. Τα έντονα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη στη δυτική Ελλάδα, προκαλώντας κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ιωάννινα και Μέτσοβο και αποκλεισμένα είναι ορισμένα χωριά στην Καλαμπάκα ενώ καταστροφές προκλήθηκαν στα Μετέωρα. Περιορισμένης έκτασης προβλήματα σημειώθηκαν και στην Κέρκυρα. Στην Αιγιάλεια, προληπτικά εκκενώθηκε ο οικισμός Βιλιβινιώτικα, αφού υπάρχει ο κίνδυνος κατολισθήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις συνθέτουν τις τελευταίες ώρες το σκηνικό της κακοκαιρίας. Στην Ήπειρο το πυροσβεστικό σώμα έχει δεχθεί περισσότερες από 20 κλήσεις για κοπές δέντρων.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ζαγορίου, Γιώργος Σουκουβέλος, "έπεσαν αρκετά δέντρα και μέσα στους οικισμούς. Στο Τοπικό Διαμέρισμα του Παπίγκου έσπασαν τα κλωνάρια του κεντρικού πλατάνου και έχουν καταπλακωθεί δύο αυτοκίνητα."

Προβλήματα παρατηρούνται και στο οδικό δίκτυο.

Σοβαρά προβλήματα περιγράφει και ο Δημήτρης Μαυρογεώργος, προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου. "Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις ήταν έντονες στην περιοχή του Πωγωνίου, στην περιοχή της Βόνιτσας και του Ζαγορίου και των Τζουμέρκων και Μετσόβου με αποτέλεσμα να έχουμε σε όλο το οδικό επαρχιακό αλλά και εθνικό δίκτυο φερτά υλικά σε παρά πάρα πολλά σημεία όπου έχουμε πάνω από 15, αυτή τη στιγμή, μηχανήματα που εργάζονται αυτή τη στιγμή για την αποκατάσταση."

Από το πρωί συνεργεία της πυροσβεστικής στην Κέρκυρα προσπαθούσαν να απομακρύνουν δέντρα που έπεσαν από τους ανέμους.

Στην Κρανιά Ασπροποτάμου Τρικάλων τα ορμητικά λασπόνερα που κατέβαιναν από το βουνό μπάζωσαν τα πάντα. Αντίστοιχες ήταν οι εικόνες και πριν από δύο μήνες στο ίδιο σημείο με την κακοκαιρία "Daniel".

Θυελλώδεις είναι οι άνεμοι από το πρωί στο Ρίο όπου δεν γίνονται τα δρομολόγια των πλοίων. Στην Ναυπακτία προκλήθηκαν ζημιές σε στέγες, κολώνες ηλεκτροδότησης έπεσαν και δέντρα ξεριζώθηκαν. Στην Πάτρα οι επιχειρηματίες τοποθέτησαν τσουβάλια στις εισόδους των καταστημάτων τους ώστε να μη μπει νερό στην περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο.

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω πτώσης δένδρων στις Αφίδνες

Η αμαξοστοιχία IC 51 έχει ακινητοποιηθεί μεταξύ Αφιδνών και Αγίου Στεφάνου, λόγω πτώσης δέντρων στη γραμμή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης και κυκλοφορίας.

Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας μεταξύ Αθηνών και Αφιδνών, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών IC51, 1542 και 1543 θα υποκατασταθούν με λεωφορεία. Επίσης, η αμαξοστοιχία IC 60 αναμένει στον Σ.Σ Ρέντη ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.





