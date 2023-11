Πολιτική

Σημίτης: Δεν προχωράς χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχο και πρόγραμμα υλοποίησης

Θερμή και συγκινητική η εκδήλωση προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Ποιοι έδωσαν το "παρών".

Ο Κώστας Σημίτης, συνιδρυτής, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με μια λιτή αλλά ουσιαστική δήλωση, έδωσε τις προτροπές του κι έκλεισε την τιμητική εκδήλωση στον ίδιο που διοργάνωσε απόψε το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση και η ιστοσελίδα Μεταρρύθμιση στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

«Προσπάθησα και προσπαθώ με το ΠΑΣΟΚ να συμβάλω στην εξέλιξη της κοινωνίας όχι μόνο υποστηρίζοντας την ελεύθερη διατύπωση των απόψεων αλλά συνεισφέροντας και στη δημιουργική συμβολή τους», είπε συγκεκριμένα ο κ. Σημίτης .

Ο πρώην Πρωθυπουργός αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την 'Αννα Διαμαντοπούλου, και τους άλλους ομιλητές καθώς και όλους όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση πρός τιμή του τόνισε:

« Ελπίζοντας να διαμορφωθεί έτσι μια δικαιότερη κοινωνία, ικανή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Δεν ήταν πάντα εύκολο, γιατί στις αλλαγές υπάρχουν αντιστάσεις. Είναι βαθιά πεποίθησή μου, όμως, πως με προσπάθεια λύνονται προβλήματα».

Ο Κώστας Σημίτης υπογράμμισε πώς είναι δύο λέξεις κλειδιά: «το σχέδιο και η συγκυρία. Δεν προχωράς χωρίς σχέδιο - χωρίς στόχο και πρόγραμμα υλοποίησης. Προχωράς με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις, αλλά συχνά κόντρα στο ρεύμα. Είναι το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί, για να είναι το όφελος που θα προκύψει πολύ μεγαλύτερο. Γι' αυτό και πιστεύω, παρά τα εμπόδια, δεν πρέπει να διστάζουμε. Να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, το θάρρος να συνεισφέρουμε χωρίς δισταγμούς σε μια δημιουργική πρόοδο».

«Σας ευχαριστώ όλους. Η παρουσία σας απόψε ήταν μία ενθάρρυνση για να προσπαθούμε το καλύτερο», κατέληξε καταχειροκροτούμενος.

Ποιοι έδωσαν το παρών

Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν εκτός από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου , τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που καθυστερησε λόγω άλλης υποχρεωσής του, τον Λουκά Παπαδήμο και βεβαίως το όλον ΠΑΣΟΚ. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Απόστολο Κακλαμάνη, τον Κώστα Λαλιώτη, την Κ.Ο του κόμματος, πρώην υπουργούς και βουλευτές που υπηρέτησαν τον εκσυγχρονισμό της οκτάχρονης διακυβέρνησής του πρώην πρωθυπουργού,. Παρόντες και οι διαχρονικοί του φίλοι καθηγητές Γιάννης Σπράος και Κevin Fairstone, από το LSE, εξέχουσες προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο και πλήθος στελεχών που ήρθαν από όλη ατην Ελλάδα. Θερμό ήταν το μηνυμα του Γιώργου Παπανδρέου για τον Κώστα Σημίτη, καθώς δεν μπορούσε να παραβρεθεί αφού βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η επικεφαλής του Δικτύου, Αννα Διαμαντοπούλου, εξήρε την πολιτική διαδρομή του πρώην Πρωθυπουργού «από επαναστάτης με αιτία στη διάρκεια της χούντας , συνιδρυτής και εξέχον μέλον και ηγέτης τουν ΠΑΣΟΚ, αιρετικός με άποψη και δημιουργός του εκσυγχρονιστικού ρεύματος», όπως χαρακτηριστικά είπε. « Η μάχη για τον εκσυχρονισμό δεν τελειώνει, ίσως να ξαποστένει και ξανά για τη δόξα να τραβά» , πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και στενός συνεργατης του Κώστα Σημίτη εκθείασε το οικονομικό σχέδιο που εφαρμόστηκε επί πρωθυπουργίας του για την είσοδο στο Ευρώ, ο καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης μίλησε για το πολιτικό νόημα της Εποχής Σημίτη και ο πρέσβης επι τιμή Α. Αγαθοκλής για τη σημασία και το τρόπο ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ και το Ελσίνκι.

Θερμά λόγια με βιντεοσκοπημένα μηνύματα για τον πολιτικό και προσωπικό τους φίλο, Κώστα Σημίτη, έστειλαν ο Μπίλ Κλίντον, ο Ζάκ Ντελόρ μέσω του Πασκάλ Λαμί, ο Ζαν Κλώντ Γιούγκερ

