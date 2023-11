Κόσμος

Βρυξέλλες: Ειδοποίηση για βόμβα σε σχολείο κοντά στην Ευρωβουλή

Συναγερμός σήμανε στις βελγικές αρχές προστασίας του πολίτη, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν το περιστατικό.

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή το πρωί στις Βρυξέλλες μετά από προειδοποιήσεις ότι έχουν τοποθετηθεί ενεργοποιημένες βόμβες σε σχολείο και σε πάρκο πίσω από το Ευρωκοινοβούλιο. «Το σχολείο έχει εκκενωθεί, οι μαθητές είναι ασφαλείς», γράφει το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RTL για το σχολείο, που βρίσκεται μέσα στο πάρκο Λεοπόλντ. Επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Alerte a la bombe dans une ecole de Schaerbeek: "Les eleves sont en securite" https://t.co/PxdEunl3mA pic.twitter.com/6DCiCJ5kyH — RTL info (@rtlinfo) November 10, 2023

