Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο άστεγος που παρασύρθηκε από φορτηγό

Ο άτυχος άντρας υπέκυψε στα τραύματα του, μετά από την παράσυρση του το πρωί, από φορτηγό στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα στο νοσοκομείο Παπανικολάου ο ηλικιωμένος άνδρας που παρασύρθηκε σήμερα το πρωί από φορτηγό ενώ κινούνταν επί της οδού Κωλέττη στην Δυτική Θεσσαλονίκη.

Δυστυχώς ο 87χρονος άστεγος υπέκυψε στα τραύματά του καθώς κατά την παράσυρση του υπέστη βαρύτατες κακώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό:

Πρωινές ώρες σήμερα (10-11-2023) στη διασταύρωση των οδών Κωλέττη και Παλαιού Σταθμού, Ι.Χ. Φορτηγό, που οδηγούσε 38χρονος ημεδαπός, παρέσυρε πεζό, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του τελευταίου.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

