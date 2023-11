Υγεία - Περιβάλλον

Λάρισα – Κοξάκι: Έξαρση κρουσμάτων – Ποια είναι τα συμπτώματα

Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στους γονείς, καθώς ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός.

Έξαρση καταγράφεται στις παιδικές ιώσεις το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα στο κοξάκι. Ειδικά στη Λάρισα είναι αυξημένα τα περιστατικά στις εκπαιδευτικές δομές της περιοχής καθώς μέσα σε μια εβδομάδα έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα σε περισσότερα από τρία παιδιά κάτω των 5 ετών στο κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και νηπιαγωγείο της πόλης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι κάτι φυσιολογικό τη συγκεκριμένη περίοδο, ωστόσο εφιστούν την προσοχή στους γονείς, καθώς ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός.

Τα συμπώματα

Το κοξάκι χωρίζεται στον τύπο Α και Β. Στη χώρα μας τα περισσότερα κρούσματα οφείλονται στον τύπο Α που παρουσιάζει πιο ήπια συμπτώματα και ο χρόνος επώασης του είναι από 3 έως 6 ημέρες.

Τα συμπτώματα είναι πυρετός, πόνος στο λαιμό, βήχας, διάρροια, ρινική καταρροή και χαρακτηριστικό είναι οι φυσαλίδες σε γλουτούς, στόμα, πέλματα και παλάμες στα παιδάκια.

Επίσης αυτό το διάστημα έχουμε και πολλές λαρυγγίτιδες, ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα, λόγω και της εποχής, μια έξαρση στη γρίπη αλλά και στον αναπνευστικό συγκυριακό ιό.

Οι ειδικοί γιατροί επισημαίνουν στους γονείς όταν βλέπουν συμπτώματα στα παιδιά τους να μην τα στέλνουν στο σχολείο.

