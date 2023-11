Κοινωνία

Ένοπλες ληστείες: Χειροπέδες σε δικηγόρο, ειδικό φρουρό και άλλα 21 άτομα (εικόνες)

Eξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε πέντε ένοπλες ληστείες τραπεζών, εκρήξεις Α.Τ.Μ. και επιθέσεις κατά αστυνομικών.

Εξαρθρώθηκε έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εγκληματική οργάνωση η οποία ενέχεται σε πέντε περιπτώσεις ένοπλων ληστειών σε τράπεζες, με χρήση βαρέου οπλισμού στις περιοχές της Καβάλας, Σερρών, Κομοτηνής και Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα από 03-04-2012 έως 18-06-2012.

Επίσης, προέβησαν σε δέκα διαρρήξεις Α.Τ.Μ. στις περιοχές της Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας, Σίνδου και Έβρου, εννέα (9) εκ των οποίων με χρήση εκρηκτικών υλών, κατά το χρονικό διάστημα από 01-04-2011 έως 03-06-2012.

Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών που διενεργήθηκαν στην πόλη της Καβάλας, είκοσι τρία άτομα, ηλικίας 24 έως 50 ετών.

Σε βάρος των ανωτέρω, σχηματίζεται δικογραφία με τις κατά περίσταση κατηγορίες της «Εγκληματικής οργάνωσης», «Απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση», «Ληστείας κατά συναυτουργία», παράβασης των Νόμων «περί Όπλων» και «περί Ναρκωτικών», «Διακεκριμένες περιπτώσεις φθορών» και «Κλοπής».

Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε:

Διαπιστώθηκε ότι η συγκρότηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2011, με σκοπό τη διάπραξη ενόπλων ληστειών με τη χρήση βαρέου οπλισμού που κατείχαν και διαρρήξεων Α.Τ.Μ. με χρήση εκρηκτικών υλών.

Εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση και διευκρινίστηκαν οι ρόλοι (αρχηγοί, εκτελεστικά μέλη, προμηθευτές οπλισμού, τσιλιαδόροι, προπομποί) και ο τρόπος – μέθοδος δράσης τους (modus operandi).

Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω, σε δύο (2) περιπτώσεις πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, ενώ για τη διαφυγή τους χρησιμοποιούσαν μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, τα οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από διάφορες περιοχές.

Επίσης, μέλος της οργάνωσης προέβη σε τέσσερις ληστείες τραπεζών και δύο πρατηρίων υγρών καυσίμων το χρονικό διάστημα από 16-07-2011 έως 23-08-2011, στις περιοχές της Ελευθερούπολης, Δράμας, Μαυροθάλασσας και Αλιστράτης Σερρών.

Ορισμένα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εμπλέκονται και σε υποθέσεις σχετικά με λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών και πλαστών χαρτονομισμάτων.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται κι ένας Ειδικός Φρουρός, που παρείχε στην οργάνωση μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού για την πραγματοποίηση των επιθέσεων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Έξι (6) πιστόλια

Έξι (6) κυνηγετικές καραμπίνες

Τέσσερα (4) KALASHNIKOV

Ένα (1) αυτόματο υποπολυβόλο

Ένα (1) αεροβόλο

Ένα (1) πιστόλι κρότου

Πλήθος φυσιγγίων

Τρεις (3) ράβδοι

Πέντε (5) ασύρματοι

Χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 266.000 ευρώ και 3.000 δολάρια

Τρία (3) αλεξίσφαιρα γιλέκα

Εννέα (9) μαχαίρια

Δέκα (10) κροτίδες

Τέσσερες (4) κουκούλες full face

Ένα (1) σπρέι αεριού

Ένα (1) σιγαστήρα

Μια (1) εκπαιδευτική χειροβομβίδα

Έξι (6) πυροκροτητές

Ένας (1) εκκενωτής ηλεκτρικού ρεύματος

Δυο (2) καπέλα τύπου τζόκεϊ Ελληνικής Αστυνομίας

Μια (1) μπλούζα Ελληνικής Αστυνομίας

Ναρκωτικές ουσίες (κάνναβης και χάπια)

Ένα (1) καπνογόνο

Ένα (1) πλαστικό δοχείο περιέχον (711) γραμμάρια εκρηκτικής ύλης

4,5 μέτρα βραδύκαυστου παραγωγού σχοινιού

4,82 μέτρα ακαριαίας θρυαλλίδας

Επίσης, αναζητούνται επιπλέον επτά άτομα για διάφορα αδικήματα (παραχαραγμένα χαρτονομίσματα, όπλα, ναρκωτικά).

Συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή των ατόμων και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καβάλας

Η υπόθεση συνοδεύεται από οπτικοαουστικό υλικό.

