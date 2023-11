Πολιτική

Λαφαζάνης για ΣΥΡΙΖΑ: όλοι είναι για κλάματα, πάει για τα αζήτητα (βίντεο)

Τι είπε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασσελάκη στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασσελάκη και την πορεία της Αριστεράς στη χώρα.

"Όλοι είναι για κλάματα. Δυστυχώς καταντήσανε ένα μεγάλο κόμμα με μεγάλες φιλοδοξμίες να αποσυντίθεται και να διαλύεται» δήλωσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ" είπε αρχικά ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα.

Σχετικά με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είπε: "Από ό,τι βλέπω, και τα έλεγα σε ανύποπτο χρόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον πάει σε πολυδιάσπαση και από εκεί σε διάλυση και αποσύνθεση. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει στο κοντινό μέλλον, πάει για τα αζήτητα".

Όπως σημείωσε ακόμη,"όλες οι πτέρυγές του δεν βρίσκονται σε καλό δρόμο. Καμία δεν μπορεί να αναδείξει τα προβλήματα της κοινωνίας".

"Αριστερά το ΠΑΣΟΚ δεν είναι, είναι ο στυλοβάτης του σημερινού συστήματος. Αριστερά δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ψήφισε τα μνημόνια και με τη διαχείριση με τραγικό τρόπο για την Ελλάδα, και το ΚΚΕ δεν είναι το κόμμα που μπορεί να δώσει αδιέξοδο. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην Αριστερά. Δυστυχώς και ο κ. Βαρουφάκης είναι ένα περίεργο μόρφωμα που είναι μνημονιακό και αυτό", ανέφερε στη συνέχεια για την πορεία της Αριστεράς στη χώρα.

Σε ερώτηση αν θα πει ναι ή όχι σε περίπτωση που τον καλέσει κάποιος εκ των Ευκλείδη Τσακαλώτο και Έφη Αχτσιόγλου για συμμετοχή σε ένα νέο σχήμα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν κάθετα αρνητικός: "Βεβαίως δεν θα σκεφτώ ένα νέο σχήμα. Είμαι απέναντί τους. Ο Τσακαλώτος είναι ο διώκτης μου το 2015. Συντάχθηκε τελείως με τον Τσίπρα στο να αποδεχθεί η μνημονιακή επέλαση στη χώρα. Αυτός αποδεχθηκε τα δύο μνημόνια. Εμένα αυτοί οι άνθρωποι με έχουν τέσσερις φορές υπόδικο για τους πλειστηριασμούς και δεν έχουν πει κουβέντα για μένα".

Ακόμη σχολίασε τον Στέφανο Κασσελάκη και όπως είπε "δεν θα επιβιώσει γιατί δεν έχει ούτε την πολιτική εμπειρία, ούτε τον προσανατολισμό. Ψάχνεται και θα ψάχνεται για πολύ καιρό για το τι είναι. Εκτιμώ ότι θα αλλάξει το όνομα και την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμματα αυτά δεν φτιάχνονται στη λογική έρχομαι από την Αμερική για διακοπές και αναλαμβάνω την προεδρία".

