ATP Finals: Ο Τσιτσιπάς εγκατέλειψε

"Τέλος" μπήκε στην πορεία του Έλληνα τενιστα στα ATP Finals.

Αδοξα ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στα τελικά του ATP.

Ο Ελληνας τενίστας αποχώρησε μετά από μόλις τρία γκέιμ στη δεύτερη αναμέτρησή του στο Τορίνο, με αντίπαλο τον Δανό Χόλγκερ Ρούνε, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Στο σημείο της διακοπής, ο Τσιτσιπάς ήταν πίσω στο σκορ με 2-1, έχοντας μάλιστα χάσει δύο break points στο πρώτο γκέιμ.

