Βραζιλία – Ρίο: Καταρρίφθηκε το εθνικό ιστορικό υψηλό θερμοκρασίας

Το εθνικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (INMET) έθεσε 15 πολιτείες, καθώς και την πρωτεύουσα, την Μπραζίλια, σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Το εθνικό ιστορικό υψηλό θερμοκρασίας καταρρίφθηκε χθες Τρίτη στο Ρίο ντε Ζανέιρο, όπου τα θερμόμετρα έδειξαν ως και 58,5° Κελσίου, ανακοίνωσαν οι αρχές της μεγαλούπολης της Βραζιλίας.

Μεγάλο μέρος της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής δοκιμάζεται από το σαββατοκύριακο εξαιτίας ακραίου καύσωνα. Το εθνικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (INMET) έθεσε 15 πολιτείες, στο νοτιοανατολικό, στο κεντροδυτικό και στο βόρειο τμήμα της χώρας, καθώς και την πρωτεύουσα, την Μπραζίλια, σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Χθες Τρίτη, το σύστημα Alerta Rio κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά δεδομένα για αυτήν, το 2014: έφθασε τους 58,5° Κελσίου. Το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που ήταν οι 58° Κελσίου, είχε καταγραφεί μόλις τον Φεβρουάριο.

Το κύμα ζέστης –οι θερμοκρασίες είναι κατά τουλάχιστον 5° Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή– αναμένεται να διαρκέσει ως τουλάχιστον μεθαύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της INMET.

Ο καύσωνας οδηγεί εξάλλου σε νέα ρεκόρ κατανάλωσης ενέργειας. Αφού έσπασε για πρώτη φορά στα χρονικά το φράγμα των 100.000 μεγαβάτ τη Δευτέρα, χθες Τρίτη σημειώθηκε νέο ρεκόρ, 101.400 μεγαβάτ, κατά τον διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Εξαιτίας του Ελ Νίνιο, η Βραζιλία είναι αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα εδώ και μήνες: ιστορική ξηρασία πλήττει τον Αμαζόνιο και παραποτάμους του από τη μια, ενώ από την άλλη καταγράφονται σφοδρές βροχοπτώσεις και κυκλώνες στον νότο.

Η ξηρασία συνέβαλε να μεγεθυνθεί το εύρος πυρκαγιών στην Παντανάλ (δυτικά), όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος στον κόσμο. Οι φωτιές αποδίδονται κυρίως σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

