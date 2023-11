Κόσμος

Αϊτή: Εκκενώθηκε νοσοκομείο λόγω σύγκρουσης συμμοριών

Το μικρό κράτος της Καραϊβικής σπαράσσεται από τη βία των συμμοριών, που εκτιμάται πως ελέγχουν το 80% της πρωτεύουσας.

Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα σε νοσοκομείο στη μεγαλύτερη παραγκούπολη της Πορτ-ο-Πρενς, της πρωτεύουσας της Αϊτής, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα όταν ξέσπασαν συγκρούσεις συμμοριών στην πόρτα του χθες Τετάρτη, δήλωσε ο διευθυντής του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ζοζέ Ουλίς, ιδρυτής και διευθυντής του νοσοκομειακού κέντρου Φοντέν, διέψευσε πληροφορίες κατά τις οποίες μέλη συμμοριών εισέβαλαν στη δομή υγείας αυτή και πήραν ομήρους ασθενείς.

«Δεν έγινε απαγωγή ομήρων. Έχουμε πόλεμο συμμοριών (...) στα περίχωρα του νοσοκομείου. Παρακείμενα σπίτια πυρπολήθηκαν», εξήγησε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.

«Όλο το υγειονομικό προσωπικό καλύφθηκε (...) και αναγκαστήκαμε να καλέσουμε την αστυνομία να έρθει να μας βοηθήσει να απομακρύνουμε εσπευσμένα όλους όσοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν μόνοι τους, ανάμεσά τους γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε καισαρική χθες (σ.σ. προχθές Τρίτη) και δεν μπορούσαν να βαδίσουν», συνέχισε.

Πολλοί από τους ασθενείς έφυγαν μόνοι τους, διαβεβαίωσε, ωστόσο περίπου «70 ενήλικοι» και κάπου «40 παιδιά», ανάμεσά τους νεογέννητα, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την αστυνομία και ασθενοφόρα.

Το μικρό κράτος της Καραϊβικής σπαράσσεται από τη βία των συμμοριών, που εκτιμάται πως ελέγχουν το 80% της πρωτεύουσας, με τον αριθμό των σοβαρών εγκλημάτων να σπάει ρεκόρ, σύμφωνα με την αντιπρόσωπο του ΟΗΕ στη χώρα.

Στη Σιτέ Σολέιγ, τη μεγαλύτερη παραγκούπολη της χώρας, τομέα ελεγχόμενο από συμμορίες, μαίνονται άγριες συγκρούσεις ενόπλων από τη Δευτέρα, έπειτα από τον θάνατο φερόμενου ως αρχηγού συμμορίας.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, μέλη επίλεκτης μονάδας της αστυνομίας επενέβησαν χθες για να επιτραπεί η εσπευσμένη απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

«Καταφέραμε να τους μεταφέρουμε όλους σε ασφαλείς τοποθεσίες», είπε ο κ. Ουλίς, προσθέτοντας ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν σε «υψώματα της παραγκούπολης», σε «ιδιωτική δομή», αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

