Σκουρλέτης: Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα λαϊκίστικο κεντροδεξιό μόρφωμα

«Ο Κασσελάκης υιοθετεί επιχειρήματα Μητσοτάκη για να επιτεθεί στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2015 -2019», υποστήριξε ο Πάνος Σκουρλέτης.

Ο πρώην Γραμματέας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε αρχικά σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ορθώς ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να τηρήσει μια ουδέτερη στάση κατά τη διάρκεια της εκλογής του νέου Πρόεδρου του κόμματος, αλλά δεν την υποστήριξε αξιόπιστα όταν επέτρεψε στη μια πλευρά να χρησιμοποιεί το όνομα του.

«Ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν έχει πλέον έκφραση», υποστήριξε ο κ. Σκουρλέτης και συμπλήρωσε πως «ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα λαϊκίστικο κεντροδεξιό μόρφωμα».

Παράλληλα τόνισε ότι «ο Κασσελάκης υιοθετεί επιχειρήματα του Μητσοτάκη για να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του την περίοδο 2015 – 2019».

Ερωτηθείς για το αν όσοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσουν στη δημιουργία ενός νέου κόμματος, απάντησε ότι αυτό που προέχει είναι να γίνουν ουσιαστικές διεργασίες για τη συγκρότηση ενός μετώπου, από όλους όσους τώρα ή και παλιότερα έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η απάντηση του στο ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί ενός τέτοιου κόμματος. «Η ονοματολογία δεν είναι της παρούσης προέχει να βρούμε το στίγμα ενός τέτοιου χώρου», σχολίασε σχετικά.

