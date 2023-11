Παράξενα

Ρόδος: ποδηλάτης τραυματίστηκε λόγω λακούβας και έκανε αγωγή στον Δήμο

Πώς συνέβη το ατύχημα και τι ζητά ο άνδρας μετά τον τραυματισμό του από τον Δήμο.

Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου έχει προγραμματιστεί για την 23η Νοεμβρίου 2023 η εκδίκαση αγωγής που άσκησε ένας ημεδαπός κατά του Δήμου Ρόδου διεκδικώντας αποζημίωση για βλάβες που υπέστη όταν τροχός ποδηλάτου του έπεσε σε λακκούβα με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί.

Οπως περιγράφει στην αγωγή του, την 16η Αυγούστου 2022 και περί ώρα 22:00 οδηγούσε το ποδήλατό του, με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, στο κέντρο της Ρόδου και συγκεκριμένα στην οδό Γ. Παπανικολάου με κατεύθυνση από την οδό 7ης Μαρτίου προς την Ακτή Μιαούλη.

Εκινείτο στο άκρο δεξιό της οδού με ταχύτητα περίπου 10 χλμ/ώρα. Η οδός Γ. Παπανικολάου είναι διπλής κατεύθυνσης, με πλάτος οδοστρώματος 8,1 μέτρα, και με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Μόλις έφτασε στο ύψος της φινλανδικής καφετέριας- εστιατορίου ο εμπρόσθιος τροχός του ποδηλάτου του έπεσε σε σχηματισθείσα επί του οδοστρώματος, της ανωτέρω οδού, λακκούβα η οποία δεν ήταν εμφανής, σφηνώθηκε σ’ αυτή και δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει.

Ελλείψει σχετικής προειδοποιητικής σήμανσης δεν ήταν δυνατό να αντιληφθεί τη λακκούβα και το βάθος της για να κάνει αποφευκτικό ελιγμό με αποτέλεσμα, από τον απότομο και έντονο κραδασμό, τόσο το ποδήλατό του όσο και εκείνος να πέσουν επί του οδοστρώματος και αφενός μεν το ποδήλατο να υποστεί υλικές ζημίες, εκείνος δε να τραυματισθεί.

Κατά την πτώση του αυτή και παρόλο που φορούσε εγκεκριμένου τύπου κράνος, κανονικά δεμένο, χτύπησε στο κεφάλι και προκλήθηκαν εκδορές.

Επίσης, ζαλίστηκε και παρότι δεν έχασε τις αισθήσεις του, δεν είχε πλήρη διαίσθηση του τι του είχε συμβεί.

Περαστικοί και τουρίστες έσπευσαν να τον βοηθήσουν, κάλεσαν αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τελικά διακομίσθηκε στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Ρόδου.

Εκεί μετά από αξονική τομογραφία εγκεφάλου και θώρακος και λοιπές ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα σφηνοειδούς αριστερά, εκδορές στο σώμα και στο πρόσωπό του, κακώσεις στο θώρακα, ενώ οι ιατροί προέβησαν σε ράμματα στο αριστερό του φρύδι.

Από το Νοσοκομείο εξήλθε πολλές ώρες αργότερα με οδηγίες για ανάπαυση, φαρμακευτική αγωγή με αναλγητικά φάρμακα και επανεξέταση μετά από δέκα ημέρες.

Στις 26 Αυγούστου 2022 λόγω ανυπόφορων πόνων του χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια 14 ημερών. Ήδη ακόμα σήμερα η υγεία του δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί.

Όπως εκ των υστέρων πληροφορήθηκε κι άλλοι οδηγοί αλλά και πεζοί, που προσπαθούν να διασχίσουν το δρόμο, έχουν χάσει την ισορροπία τους στο σημείο αυτό, που πρόκειται για σημείο «καρμανιόλα», για μια ανθρώπινη παγίδα, ενώ οι επιχειρηματίες και κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν ότι είχαν εγκαίρως και προ πολλού ειδοποιήσει το Δήμο Ρόδου όμως αυτός εγκληματικά αδιαφόρησε.

Με την αγωγή του διεκδικεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος Ρόδου, όπως του καταβάλει για ηθική βλάβη το ποσό των 10.000 €, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή του εξόφληση.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Χρ. Μαλιαράκης.



