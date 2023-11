Κόσμος

Καλιφόρνια: Σκότωσε 27χρονη με πυροσβεστήρα και πέταξε το πτώμα της (εικόνες)

«Δεν ήμουν εκεί για να την προστατέψω. Δεν της άξιζε αυτό», είπε η αδερφή της

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έχουν προκύψει για τον θάνατο μιας 27χρονης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία ξυλοκοπήθηκε βάναυσα μέχρι θανάτου με πυροσβεστήρα. Στη συνέχεια ο δράστης πέταξε το άψυχο σώμα της σε ένα στενό πίσω από έναν εγκαταλελειμμένο κινηματογράφο.

Ο 26χρονος Dino Rojas-Moreno, κατηγορήθηκε την Παρασκευή για τη δολοφονία της Tatum Goodwin, το πτώμα της οποίας βρέθηκε από έναν οικοδόμο στις 12 Νοεμβρίου κοντά στο εστιατόριο Carmelita's στη Laguna Beach της Καλιφόρνιας, όπου εργαζόταν.



«Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι μια νεαρή γυναίκα με όλο το μέλλον μπροστά της έχασε με τόσο βάναυσο τρόπο τη ζωή της», είπε ο εισαγγελέας για την άτυχη Tatum Goodwin

«Το πτώμα της βρισκόταν κάτω από έναν φράχτη με αλυσίδες σε ένα εργοτάξιο και στο κεφάλι της είχε τοποθετηθεί ένας σάκος άμμου», αποκάλυψαν οι εισαγγελείς. Ο Rojas-Moreno, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη εργαζόταν ως μπάρμαν στο κοντινό Royal Hawaiian Fire Grill. Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε έναν πυροσβεστήρα ως όπλο στη δολοφονία του Goodwin.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Rojas-Moreno πλησίασε για πρώτη φορά την άτυχη κοπέλα σε ένα πάρκινγκ γύρω στη 1 π.μ. και της επιτέθηκε κοντά στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της.Ο 26χρονος Dino Rojas-Moreno κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε έναν πυροσβεστήρα ως όπλο στη δολοφονία του Goodwin

«Ο Rojas-Moreno στη συνέχεια την έσυρε με τη βία στο πίσω μέρος του πάρκινγκ, σε ένα μικρό δρομάκι και σε μια απομονωμένη περιοχή πίσω από έναν κινηματογράφο που ήταν υπό κατασκευή και άρχισε να την χτυπάει άγρια», αναφέρει το κατηγορητήριο.

Αργότερα την ίδια ημέρα, όταν ο Rojas-Moreno δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ισχυρίστηκε ότι του είχαν «επιτεθεί». Ενώ οι δύο τους εργάζονταν σε εστιατόρια στην ίδια πόλη, δεν έχει γίνει γνωστό αν γνώριζαν ο ένας τον άλλον.«Δεν ήμουν εκεί για να την προστατέψω. Δεν της άξιζε αυτό», είπε η αδερφή της

«Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι μια νεαρή γυναίκα με όλο το μέλλον μπροστά της έχασε με τόσο βάναυσο τρόπο τη ζωή της και στη συνέχεια την πέταξαν σαν να μην είχε ποτέ σημασία η ζωή της. Η εισαγγελία θα διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», είπε ο εισαγγελέας.

«Το πιο δύσκολο είναι ότι ήταν μόνη της και πάλευε για τη ζωή της. Είσαι αβοήθητος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα». Η αδελφή της εξέφρασε τη λύπη της που δεν ήταν μαζί της για να την βοηθήσει. «Δεν ήμουν εκεί για να την προστατέψω. Δεν της άξιζε αυτό», είπε χαρακτηριστικά. Ο Rojas-Moreno θα απολογηθεί σήμερα και κρατείται χωρίς εγγύηση.

