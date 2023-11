Πολιτισμός

Θεσσαλία: Ο ΕΕΣ στο πλευρό των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στο ανθρωπιστικό του καθήκον, συνεχίζει να πραγματοποιεί συνεχείς ανθρωπιστικές αποστολές στις πληγείσες, από τις καταστροφικές πλημμύρες, περιοχές της Θεσσαλίας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), πιστός στο ανθρωπιστικό του καθήκον, συνεχίζει να πραγματοποιεί συνεχείς ανθρωπιστικές αποστολές στις πληγείσες, από τις καταστροφικές πλημμύρες, περιοχές της Θεσσαλίας (Καρδίτσα, Βόλος, Λάρισα και Τρίκαλα). Το Σαββατοκύριακο (18-19/11) τα φορτηγά του Ε.Ε.Σ. παρέδωσαν εκ νέου δεκάδες τόνους ανθρωπιστικού υλικού σε απομακρυσμένες περιοχές της Λάρισας και του Βόλου, όπου οι ανάγκες των πολιτών παραμένουν τεράστιες.

Συγκεκριμένα, η ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ. παρέδωσε με επιτυχία χιλιάδες εμφιαλωμένα νερά, είδη προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα μακράς διάρκειας κ.α. στους πληγέντες σε Σωτήριο Λάρισας και Νέα Ιωνία Βόλου, περιοχές που υπέστησαν τεράστια καταστροφή από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι κάτοικοι, σε κάθε ευκαιρία ευχαριστούσαν θερμά τους εθελοντές και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ για την πολύτιμη προσφορά τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Ο Ε.Ε.Σ. ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές από τα Περιφερειακά Τμήματά του στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και το προσωπικό για τη συνεχή υποστήριξη που παρέχουν στους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Σημειώνεται ότι, ο Ε.Ε.Σ., θα συνεχίσει να ενισχύει τους πληγέντες της Θεσσαλίας για όσο αυτό κριθεί αναγκαίο.

