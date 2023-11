“Το Πρωινό” - Νίκος Ψαρράς: Οι εξελίξεις στη “Μάγισσα” και ο Κιμούλης (βίντεο)

Life

"Το Πρωινό" - Νίκος Ψαρράς: Οι εξελίξεις στη "Μάγισσα" και ο Κιμούλης

Ο δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στο "Πρωινό" και μίλησε για την πολύ επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 αλλά και για την περίοδο του ελληνικού #metoo και τον Γιώργο Κιμούλη.

Ο Νίκος Ψαρράς, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής της υπερπαραγωγής του ΑΝΤ1 «Η Μάγισσα» βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» την Πέμπτη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην υπόθεση με τον Γιώργο Κιμούλη και την Ζέτα Δούκα, η οποία έχει ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Αρχικά, ο ηθοποιός είπε: «Δημοσίως δεν έχω πει ποτέ τίποτα, ειπώθηκαν εκεί που έπρεπε. Περιμένουμε την απόφαση από τα ελληνικά δικαστήρια. Όταν είσαι παρών σε ένα συμβάν πρέπει να πεις την αλήθεια όταν θα κληθείς, ειδικά αυτό αν ακολουθήσει τη δικαστική οδό».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ψαρράς εξήγησε τι είχε συμβεί τότε: «Ήμασταν ένας θίασος 4 ηθοποιών. Μπροστά ήμασταν και οι τέσσερις για να αποφασίσουμε αν θα παίξουμε ή όχι γιατί πριν από λίγες μέρες είχε σκοτωθεί ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, το Σύνταγμα ήταν εμπόλεμη ζώνη και είχαμε 20 θεατές. Με αφορμή αυτό έγινε η κουβέντα».

«Έχουν ειπωθεί πράγματα και από την άλλη πλευρά, τα οποία είναι εντελώς άκυρα και με στεναχωρούν πολύ. Με την Ζέτα Δούκαι και την Δώρα Χρυσικού ούτε παρεάκι είμαστε, ούτε ήμασταν. Ξαναβρεθήκαμε μετά από 10 χρόνια με αφορμή αυτό το συμβάν. Ούτε συνωμοτήσαμε για να καταστρέψουμε την καριέρα ενός ανθρώπου, προς Θεού», ξεκαθάρισε ο Νίκος Ψαρράς και σημείωσε:

«Ο Γιώργος Κιμούλης είναι ένας πολύ ωραίος ηθοποιός, χρήσιμος για το ελληνικό θέατρο και συνεχίζει και παίζει. Σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, ποτέ δεν σταμάτησε να παίζει, λόγω του metoo υπήρχε η παύση, μέσα στο metoo έκανε και μια ταινία και καλά κάνει και να έχει επιτυχία. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι εμείς καλεστήκαμε να πούμε τι συνέβη και αυτό έγινε. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ».

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «όλοι θα βρουν τον δρόμο τους. Η νέα προεδρία εέφερε έναν άλλον αέρα, άλλωστε την προηγούμενη κατάσταση ο κόσμος την καταψήφισε στις εκλογές

Ο Νίκος Ψαρράς έδωσε και ορισμένα spoiler για την πολύ επιτυχημένη σειρά και μίλησε για όλες τις εξελίξεις στο ρόλο του

Ολόκληρη η συνέντευξη του Νίκου Ψαρρά:

