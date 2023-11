Πολιτισμός

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μπουρναζάκης

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Μπουρναζάκη. Ο εικαστικός κόσμος θρηνεί και για την απώλεια της Βίβιαν Θωμοπούλου.

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο ζωγράφος Γιώργος Μπουρναζάκης, σύμφωνα με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Ο Γιώργος Μπουρναζάκης γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα και φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (1980-1976) με καθηγητή τον Γιώργο Μυροΐδη. Είχε διοριστεί ως καθηγητής σχεδίου στα ΤΕΙ και διατηρούσε φροντιστήριο προετοιμασίας φοιτητών για την ΑΣΚΤ.

Το 1989 τα εγκατέλειψε όλα για να αφοσιωθεί στη ζωγραφική.

Η πρώτη του ατομική έκθεση πραγματοποιήθηκε στην Γκαλερή Ώρα του Ασαντούρ Μπαχαριάν το 1978 και ακολούθησαν οι εκθέσεις του 1989 και του 1990 στην ίδια γκαλερί.

Επίσης εξέθεσε τα έργα του στην γκαλερί Αέναον το 1994, το 1995, το 2000 και το 2004. Πήρε μέρος στην έκθεση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας στο Ζάπειο Μέγαρο το 1993, στην γκαλερί Κέννεντι καθώς και στην έκθεση Νοσταλγία στο Μουσείο Φρυσίρα το 2020.

Έργα του υπάρχουν στο Μουσείο Βορρέ, στην Εθνική Πινακοθήκη και σε ιδιωτικές συλλογές. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στις 11.15 το πρωί στο Τρίτο Νεκροταφείο.

Πέθανε και η Βίβιαν Θωμπούλου

Έφυγε από τη ζωή η ζωγράφος η Βίβιαν (Βασιλική) Θωμοπούλου σε ηλικία 65 ετών.

Η Βίβιαν Θωμοπούλου γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα και σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Φλωρεντία το 1985. Εργάστηκε ως καθηγήτρια εικαστικών στη Δημόσια Εκπαίδευση. Ήταν μέλος του ΕΕΤΕ από το 1987.

